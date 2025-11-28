Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea”

O tânără de doar 20 de ani s-a stins din viață într-un accident rutier teribil. Jamina se afla în mașină împreună cu prietena sa, care conducea cu viteză, și deodată s-au izbit de un stâlp. Impactul a fost fatal pentru tânăra de 20 de ani, care stătea pe scaunul din dreapta, iar șoferița se află în stare critică la spital.

Iubitul Jaminei, tânăra care a sfârșit în condiții tragice, este sfâșiat de durere. Acesta a făcut o postare în mediul online în care își strigă suferința, alături de o fotografie cu iubita lui, iar în dreptul imaginii a lăsat un mesaj cutremurător.

Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei

Tânărul este răpus de durere, iar prin imaginea publicată în mediul online se vede clar că cei doi s-au iubit mult și aveau planuri mari împreună.

„Nu te voi uita niciodată! Dragostea mea, frumusețea mea, cumințenia mea”, a scris tânărul, în dreptul postării.

Accidentul a avut loc în data 26 noiembrie, în jurul orei 0:45, iar Brigada rutieră a fost anunţată printr-un apel telefonic la 112. Din primele constatări se precizează că o tânără de 21 de ani se deplasa cu maşina dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari. În dreptul clădirii cu numărul 110, aceasta a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp de iluminat.

În urma impactului puternic, unele elemente din caroseria maşinii s-au desprins, rezultând în avarierea unui alt vehicul, condus de un băiat de 19 ani care se afla pe acelaşi sens de mers. Accidentul s-a soldat cu moartea pasagerei din prima maşină, o tânără în vârstă de 20 de ani.

Pasagera din dreapta, o tânără de 20 de ani, a murit pe loc, în ciuda intervenției rapide a salvatorilor. Șoferița a fost stabilizată la fața locului și transportată în stare gravă la spital. Tânărul de 19 ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a afla circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și motivul pentru care mașina tinerei de 21 de ani a derapat atât de brusc.

