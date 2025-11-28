Acasă » Știri » Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea”

Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea”

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 12:59
Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei, este devastat de durere. Mesajul lui de adio e sfâșietor: „Cumințenia mea”
O şoferiţă a intrat cu maşina în stâlp iar prietena ei a murit pe loc. Sursa foto: Brigada Rutieră

O tânără de doar 20 de ani s-a stins din viață într-un accident rutier teribil. Jamina se afla în mașină împreună cu prietena sa, care conducea cu viteză, și deodată s-au izbit de un stâlp. Impactul a fost fatal pentru tânăra de 20 de ani, care stătea pe scaunul din dreapta, iar șoferița se află în stare critică la spital.

Iubitul Jaminei, tânăra care a sfârșit în condiții tragice, este sfâșiat de durere. Acesta a făcut o postare în mediul online în care își strigă suferința, alături de o fotografie cu iubita lui, iar în dreptul imaginii a lăsat un mesaj cutremurător.

Iubitul Jasminei, fata care a murit în accidentul produs de prietena ei

Tânărul este răpus de durere, iar prin imaginea publicată în mediul online se vede clar că cei doi s-au iubit mult și aveau planuri mari împreună.

TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Nu te voi uita niciodată! Dragostea mea, frumusețea mea, cumințenia mea”, a scris tânărul, în dreptul postării.

Sursă foto: Social Media

Accidentul a avut loc în data 26 noiembrie, în jurul orei 0:45, iar Brigada rutieră a fost anunţată printr-un apel telefonic la 112. Din primele constatări se precizează că o tânără de 21 de ani se deplasa cu maşina dinspre Calea Rahovei către Bd. Pieptănari. În dreptul clădirii cu numărul 110, aceasta a pierdut controlul volanului și a lovit un stâlp de iluminat.

În urma impactului puternic, unele elemente din caroseria maşinii s-au desprins, rezultând în avarierea unui alt vehicul, condus de un băiat de 19 ani care se afla pe acelaşi sens de mers. Accidentul s-a soldat cu moartea pasagerei din prima maşină, o tânără în vârstă de 20 de ani.

Pasagera din dreapta, o tânără de 20 de ani, a murit pe loc, în ciuda intervenției rapide a salvatorilor. Șoferița a fost stabilizată la fața locului și transportată în stare gravă la spital. Tânărul de 19 ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a afla circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și motivul pentru care mașina tinerei de 21 de ani a derapat atât de brusc.

Familie spulberată pe șosea de către o șoferiță care se grăbea la salon! Un copil de doi ani a rămas orfan

Unul dintre fiii lui Bercea Mondialu, implicat într-un accident mortal cu mașina în Drăgănești-Olt! Victima lui a murit la spital

Tags:
Iți recomandăm
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Știri
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
Știri
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se…
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din...
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România,...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți, asociat cu o boală hepatică gravă
Adevarul
Un ingredient folosit în băuturile carbogazoase, guma de mestecat și pasta de dinți,...
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor...
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Digi 24
Bolojan, reacție de ultimă oră despre CV-ul lui Moșteanu. Ce i-a spus ministrului Apărării
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
Digi24
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200 de euro pe lună, dar aici am ajuns să-i câștig într-o săptămână”
Gandul.ro
Mirela a plecat din România pentru a se stabili în Spania: „În România, câștigam 200...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin ...
Ce a făcut ispita Teo după ce ‘fosta’ Ella Vișan i-a trimis ‘călduțe’ prin intermediul Cancan! Avem dovada
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta ...
Ce s-a descoperit la autopsia Danielei, românca de 48 de ani ucisă de fostul iubit italian. Ancheta se complică! Ce au cerut autoritățile
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
S-au despărțit din nou?! Fosta vedetă Kanal D a fost surprinsă fără iubit, înaintea sărbătorilor
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze ...
Carmen Grebenișan, transformare uimitoare la două luni după naștere. Cum a reușit să se recupereze atât de rapid
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Nu este nicio glumă! Cât plătește Dorian Popa la CASCO pentru Rolls-Royce-ul său, pe an
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Adina Buzatu e J.Lo de România: „Mă pregătesc intens pentru nuntă” | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×