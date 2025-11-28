Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale

Tony Germano, actor brazilian și artist vocal cunoscut pentru proiecte Netflix și Nickelodeon, a decedat la vârsta de 55 de ani, după ce a suferit o cădere gravă la domiciliul său. Reprezentantul său a confirmat vestea tragică. Starul a lăsat în urma sa multă durere atât pentru cei dragi, cât și pentru fanii care l-au urmărit în peliculele care a jucat.

Potrivit presei locale, inclusiv Folha de São Paulo și O Estado de São Paulo, accidentul s-a petrecut acasă la Germano, în São Paulo, în timpul unor lucrări de renovare. Actorul se afla la casa părinților săi înainte de incident, moment în care și-a pierdut echilibrul. El a fost înmormântat la o zi distanță, adică joi, 27 noiembrie, la cimitirul Bosque da Paz din Vargem Grande Paulista, urmat de înmormântare, potrivit reprezentantului actorului.

„Cu profundă tristețe confirmăm trecerea în neființă a actorului și artistului vocal Tony Germano, în dimineața zilei de miercuri, 26 noiembrie. Tony a suferit o căzătură la domiciliu și, din păcate, nu a supraviețuit rănilor. Cerem respect și înțelegere în această perioadă dureroasă familiei, prietenilor și colegilor săi. Tony lasă în urmă o moștenire de dăruire, generozitate și talent imens care i-a impresionat pe toți cei care au avut privilegiul de a lucra cu el. Absența sa va fi profund resimțită.”, a transmis reprezentantul sau printr-un comunicat.

Tony Germano s-a făcut remarcat prin interpretările sale vocale în limba portugheză pentru producții precum Nicky, Ricky, Dicky & Dawn de la Nickelodeon, Go, Dog, Go! pe Netflix și pe coloana sonoră aparentă a filmului live-action Disney Beauty and the Beast din 2017. De asemenea, vocea sa a putut fi auzită în Elena of Avalor și The Muppets.

Pe scena de teatru, Tony Germano a jucat în producții precum The Phantom of the Opera, Miss Saigon și Jekyll & Hyde. În plus, a avut apariții recente pe marele ecran, inclusiv în rolul Doctorului Lauro din Labyrinth of Lost Boys (2025) și în filmul An Unforgettable Year: Autumn (2023).

