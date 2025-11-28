Acasă » Știri » Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale

Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 20:34
Doliu în lumea filmului! Vedeta Netflix a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale
Tony Germano a murit / Sursa foto: Captură video

Tony Germano, actor brazilian și artist vocal cunoscut pentru proiecte Netflix și Nickelodeon, a decedat la vârsta de 55 de ani, după ce a suferit o cădere gravă la domiciliul său. Reprezentantul său a confirmat vestea tragică. Starul a lăsat în urma sa multă durere atât pentru cei dragi, cât și pentru fanii care l-au urmărit în peliculele care a jucat. 

Potrivit presei locale, inclusiv Folha de São Paulo și O Estado de São Paulo, accidentul s-a petrecut acasă la Germano, în São Paulo, în timpul unor lucrări de renovare. Actorul se afla la casa părinților săi înainte de incident, moment în care și-a pierdut echilibrul. El a fost înmormântat la o zi distanță, adică joi, 27 noiembrie, la cimitirul Bosque da Paz din Vargem Grande Paulista, urmat de înmormântare, potrivit reprezentantului actorului.

„Cu profundă tristețe confirmăm trecerea în neființă a actorului și artistului vocal Tony Germano, în dimineața zilei de miercuri, 26 noiembrie. Tony a suferit o căzătură la domiciliu și, din păcate, nu a supraviețuit rănilor. Cerem respect și înțelegere în această perioadă dureroasă familiei, prietenilor și colegilor săi. Tony lasă în urmă o moștenire de dăruire, generozitate și talent imens care i-a impresionat pe toți cei care au avut privilegiul de a lucra cu el. Absența sa va fi profund resimțită.”, a transmis reprezentantul sau printr-un comunicat.

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Sursa foto: Instagram

Tony Germano s-a făcut remarcat prin interpretările sale vocale în limba portugheză pentru producții precum Nicky, Ricky, Dicky & Dawn de la Nickelodeon, Go, Dog, Go! pe Netflix și pe coloana sonoră aparentă a filmului live-action Disney Beauty and the Beast din 2017. De asemenea, vocea sa a putut fi auzită în Elena of Avalor și The Muppets.

Pe scena de teatru, Tony Germano a jucat în producții precum The Phantom of the Opera, Miss Saigon și Jekyll & Hyde. În plus, a avut apariții recente pe marele ecran, inclusiv în rolul Doctorului Lauro din Labyrinth of Lost Boys (2025) și în filmul An Unforgettable Year: Autumn (2023).

CITEȘTE ȘI: Gestul sfâșietor făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari: ”Nu te voi uita niciodată!”

Caz cutremurător! Un copil de 2 ani a murit, uitat în mașină, pentru că tatăl era „ocupat” cu filme pentru adulți!

Tags:
Iți recomandăm
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Știri
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții
Știri
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”
Digi 24
Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată...
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Regele Charles conduce „cea mai scumpă” monarhie din Europa. Cheltuielile au explodat!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme. Fanii au crezut că nu văd bine!
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care ...
Loredana Pălănceanu, ”profa de mate” de pe TikTok, a devenit virală. Metoda inedită prin care predă lecții
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
Horoscop 29 noiembrie. Zodia care are parte de o întâlnire neprevăzută
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
(P) Ce este eSIM și cum funcționează în comunicațiile mobile moderne
Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără ...
Povestea lituanianului care a păcălit Facebook și Google! Cum a furat peste 100 de milioane fără să ridice niciun semn de întrebare
Vezi toate știrile
×