Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan

Un român a fost la un pas de un accident rutier grav pe o autostradă din Germania. Bărbatul care conducea un TIR s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a condus haotic timp de mai mulți kilometri, până a fost oprit de către polițiștii ce au fost alertați de alți conducători ce se aflau în pericol.

Un șofer român de camion a fost la un pas de a provoca un accident de proporții pe o autostradă din Germania, după ce s-a urcat la volan în stare de ebrietate, conform Donaukurier. Martorii au relatat că vehiculul greu se deplasa imprevizibil, trecând repetat de pe o bandă pe alta, punând astfel în pericol șoferii aflați în trafic. Îngrijorați de comportamentul haotic, mai mulți conducători auto au alertat poliția, iar rezultatul verificării cu etilotestul i-a surprins chiar și pe agenți.

Incidentul s-a desfășurat sâmbătă după-amiaza pe autostrada B300, în apropierea orașului Schrobenhausen. Acesta a condus necontrolat aproape 15 kilometri, timp în care a intrat de câteva ori pe contrasens. Situația s-a agravat între localitățile Pörnbach și Schrobenhausen, unde camionul a continuat să se deplaseze periculos, ignorând marcajele rutiere și regulile de circulație.

Șoferii s-au simțit în pericol

Cei aflați în trafic au descris momentele ca fiind de panică totală. Unii șoferi care încercau să depășească TIR-ul au fost nevoiți să renunțe la manevră sau să se retragă urgent pe banda lor pentru a evita coliziunea, deși șoseaua dispunea de două benzi pe sens. Temându-se că situația poate degenera într-o tragedie, participanții la trafic au sunat la serviciul de urgență.

Polițiștii au reușit într-un final să oprească tirul pe o stradă din Schrobenhausen. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de peste 0,2%. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar autoritățile i-au interzis continuarea cursei. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru punerea în pericol a siguranței rutiere.

