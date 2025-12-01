Acasă » Știri » Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan

Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 15:03
Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan
Șofer român, la un pas de tragedie / Sursa foto: Pexels

Un român a fost la un pas de un accident rutier grav pe o autostradă din Germania. Bărbatul care conducea un TIR s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a condus haotic timp de mai mulți kilometri, până a fost oprit de către polițiștii ce au fost alertați de alți conducători ce se aflau în pericol.

Un șofer român de camion a fost la un pas de a provoca un accident de proporții pe o autostradă din Germania, după ce s-a urcat la volan în stare de ebrietate, conform Donaukurier. Martorii au relatat că vehiculul greu se deplasa imprevizibil, trecând repetat de pe o bandă pe alta, punând astfel în pericol șoferii aflați în trafic. Îngrijorați de comportamentul haotic, mai mulți conducători auto au alertat poliția, iar rezultatul verificării cu etilotestul i-a surprins chiar și pe agenți.

Incidentul s-a desfășurat sâmbătă după-amiaza pe autostrada B300, în apropierea orașului Schrobenhausen. Acesta a condus necontrolat aproape 15 kilometri, timp în care a intrat de câteva ori pe contrasens. Situația s-a agravat între localitățile Pörnbach și Schrobenhausen, unde camionul a continuat să se deplaseze periculos, ignorând marcajele rutiere și regulile de circulație.

Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Freepik

Șoferii s-au simțit în pericol

Cei aflați în trafic au descris momentele ca fiind de panică totală. Unii șoferi care încercau să depășească TIR-ul au fost nevoiți să renunțe la manevră sau să se retragă urgent pe banda lor pentru a evita coliziunea, deși șoseaua dispunea de două benzi pe sens. Temându-se că situația poate degenera într-o tragedie, participanții la trafic au sunat la serviciul de urgență.

Polițiștii au reușit într-un final să oprească tirul pe o stradă din Schrobenhausen. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de peste 0,2%. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar autoritățile i-au interzis continuarea cursei. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru punerea în pericol a siguranței rutiere.

CITEȘTE ȘI: El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: „A slujit patria”

Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc

Tags:
Iți recomandăm
Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie
Știri
Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie
B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026
Știri
B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dacă vrei spectacol garantat, îl chemi pe Tamaș. Noaptea în care Gabi a lovit din nou
Dacă vrei spectacol garantat, îl chemi pe Tamaș. Noaptea în care Gabi a lovit din nou
Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie
Investiție istorică la Iași: 150.000 € pentru 5 minute cu Ronaldinho în ploaie
B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026
B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie ...
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal
Cum a marcat David Popovici Ziua Națională a României? Mesaj special de 1 decembrie
Cum a marcat David Popovici Ziua Națională a României? Mesaj special de 1 decembrie
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici ...
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici şi alte nume uriaşe vor putea fi văzute într-o ediție eveniment de 1 Decembrie
Vezi toate știrile
×