Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan

Un român a fost la un pas de un accident rutier grav pe o autostradă din Germania. Bărbatul care conducea un TIR s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a condus haotic timp de mai mulți kilometri, până a fost oprit de către polițiștii ce au fost alertați de alți conducători ce se aflau în pericol.
Un șofer român de camion a fost la un pas de a provoca un accident de proporții pe o autostradă din Germania, după ce s-a urcat la volan în stare de ebrietate, conform Donaukurier. Martorii au relatat că vehiculul greu se deplasa imprevizibil, trecând repetat de pe o bandă pe alta, punând astfel în pericol șoferii aflați în trafic. Îngrijorați de comportamentul haotic, mai mulți conducători auto au alertat poliția, iar rezultatul verificării cu etilotestul i-a surprins chiar și pe agenți.
Incidentul s-a desfășurat sâmbătă după-amiaza pe autostrada B300, în apropierea orașului Schrobenhausen. Acesta a condus necontrolat aproape 15 kilometri, timp în care a intrat de câteva ori pe contrasens. Situația s-a agravat între localitățile Pörnbach și Schrobenhausen, unde camionul a continuat să se deplaseze periculos, ignorând marcajele rutiere și regulile de circulație.
Cei aflați în trafic au descris momentele ca fiind de panică totală. Unii șoferi care încercau să depășească TIR-ul au fost nevoiți să renunțe la manevră sau să se retragă urgent pe banda lor pentru a evita coliziunea, deși șoseaua dispunea de două benzi pe sens. Temându-se că situația poate degenera într-o tragedie, participanții la trafic au sunat la serviciul de urgență.
Polițiștii au reușit într-un final să oprească tirul pe o stradă din Schrobenhausen. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de peste 0,2%. Bărbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, iar autoritățile i-au interzis continuarea cursei. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru punerea în pericol a siguranței rutiere.
