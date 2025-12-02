Acasă » Știri » Accident cumplit pe șoseaua București-Ploiești! Femeie de 30 de ani, ucisă de o basculantă în timp ce traversa strada

De: Andreea Stăncescu 02/12/2025 | 10:15
Un accident mortal a avut loc în această dimineață / Sursa foto: Shutterstock

Pe șoseaua București – Ploiești, o femeie și-a pierdut viața în urma unui accident rutier petrecut în primele ore ale dimineții. Autoritățile au intervenit rapid și circulația a fost blocată. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. 

O tragedie a avut loc marți dimineață pe șoseaua București – Ploiești, pe direcția de intrare în Capitală. O femeie de aproximativ 30 de ani, cetățean străin, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de o autobasculantă. Accidentul s-a produs în jurul orei 3:35, iar echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, șoferul autobasculantei, un bărbat de 34 de ani, circula pe aceeași arteră, iar în momentul în care a ajuns în zona imobilului cu numărul 107, a surprins pietonul care încerca să traverseze drumul. Impactul a fost fatal și cemeia nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

„Marți, în jurul orei 3:35, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe șoseaua București – Ploiești. Din primele date, conducătorul unei autobasculante, în vârstă de 34 de ani, care se deplasa pe șoseaua București – Ploiești, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 107, a accidentat un pieton care se angajase în traversarea părții carosabile”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Sursă: Pixabay

Pe durata cercetărilor, traficul către București a fost restricționat. Conducătorul vehiculului a fost testat atât pentru consum de alcool, cât și de substanțe interzise, iar toate rezultatele au ieșit negative. Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și ce factori au dus la această tragedie.

„În continuare se efectuează cercetări de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier”, se mai arată în comunicat.

