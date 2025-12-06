Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece este obligatorie, indiferent cine ești și ce mașină ai. Dar ce se recomandă pentru bogați, care au mașini scumpe sau foarte scumpe? CANCAN.RO prezintă câteva posibile abordări și sfaturi de la vedete, mondeni și lume bună din România.

Pe internet există numeroase sfaturi pentru pregătirea mașinii de iarnă, dar mai mult pentru mașini obișnuite, relativ ieftine, cum are toată lumea. Dar să vedem cum stau la acest capitol vedetele noastre.

Dorian Popa va pune lanțuri de zăpadă de aur la Rolls-Royce

Ca să facă economii, Dorian Popa nu mai schimbă cauciucurile la Rolls-Royce, ci probabil cumpără altul, cu cauciucuri de iarnă. Ca să nu derapeze pe zăpadă, va echipa mașina cu lanțuri din aur, cum poartă de obicei la gât.

Just in case își mai pune o geacă pufoasă în Rolls-Royce, în caz că vine gerul și nu mai face față încălzirea în scaune când conduce la bustul gol, fredonând Jingle Bells, cu asistenta Cory în dreapta, cu coarne de ren.

Cati Vijelie nu-și neglijează Rolls-Royce-ul Spectre de jumătate de milion de euro

Cati Vijelie își va pune un mini-generator pe benzină în portbagajul mașinii ei 100% electrice, un Rolls-Royce Spectre. Asta ca în caz că rămâne înzăpezită undeva să aibă curent în baterie și să poată să asculte în continuare muzica tatălui ei, sursa banilor pentru mașină și cam tot restul.

Nimeni nu se va mira când Cati va opri la benzinărie să facă plinul la generator, că în România le vezi pe toate!

Filip Schwartz și Ferrari-ul Portofino hard top

Filip Schwartz, investitorul de la Otter Distribution România, are un Ferrari Portofino pe care îl va ”încălța” cu tălpi speciale cu aderență sporită și ventilate, de la afacerea cu pantofi. Pentru serile răcoroase în garaj o să-i ia cu siguranță o pătură de lână merinos și niște papuci de casă.

În loc de antigel, milionarul român va turna în radiator cel mai fin prosecco. În caz că vine viscolul, cel mai probabil va pune mașina într-un TIR și o va expedia în sudul Italiei, la căldurică, de unde a venit.

Daniel Iaciu își va izola Fordul GT cu teancuri de euro, că hârtia ține de cald

Daniel Iaciu, fiul lui Gheorghe Iaciu, magnatul imobiliar de la Greenfield Băneasa, are un Ford GT (nume scurt, poveste lungă), un chilipir, pe care l-a luat super ieftin, cu doar 290.000 de euro, de nici lui nu i-a venit să creată.

Ca să nu înghețe motorul la iarnă, Daniel o să-l izoleze bine cu teancuri de euro, apoi o să-l învelească într-o folie de aur masiv, pentru că o asemenea investiție trebuie protejată. Ca să nu înghețe bijuteria, o va aduce să doarmă pe o blană de urs în fața șemineului, la el în cameră.

Cristina Ștefania, sau Libelula lui Speak, va face zumba în Maybach EQS SUV ca s-o încălzească

Cristina Ștefania va intra în simbioză cu propria mașină. Ea o va încălzi cu fizicul ei incendiar, iar mașina o va încălzi pe ea, cu aspectul care îți crește imediat temperatura.

Pentru serile senine de iarnă, când mercurul coboară în termometre mai mult decât o dansatoare la bară, Libelula va mângâia ușor volanul și-i va șopti mașinii cuvinte dulci și obraznice, dar nu mult, să nu fiarbă motorul.

Fiica lui Talanu de la Brăila are Mercedes AMG PRO 4MATIC+

Pregătirea de iarnă la Mercedesul Denisei Ștefania Ionescu (fata lui Talanu de la Brăila) e simplă. Tânăra îi arată mașinii o poză cu tatăl ei, câteva articole din presa locală, un rechizitoriu-două și pe AMG PRO 4MATIC+ îl vor trece toate transpirațiile. Va fi mașină cu degivrare pe bază de reputație, fără amenințări, fără nimic.

Și dacă se face frig din ăla nasol, de bate Crivățul cum bat interlopii, Cristina Ștefania nu trebuie decât să-l sune pe tati Talanu și să-l întrebe pe unde e, că are nevoie s-o ajute cu mașina. În acel moment mașina trece pe modul tropical și va începe să transpire lichid de frână prin toți porii tapițeriei de piele.

