Acasă » Exclusiv » Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP

Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP

De: Adrian Vâlceanu 06/12/2025 | 14:58
Cum să-ți pregătești mașina pentru iarnă! Dorian Popa, Cati Vijelie și Cristina Ștefania au tactici TOP
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece este obligatorie, indiferent cine ești și ce mașină ai. Dar ce se recomandă pentru bogați, care au mașini scumpe sau foarte scumpe? CANCAN.RO prezintă câteva posibile abordări și sfaturi de la vedete, mondeni și lume bună din România.

Pe internet există numeroase sfaturi pentru pregătirea mașinii de iarnă, dar mai mult pentru mașini obișnuite, relativ ieftine, cum are toată lumea. Dar să vedem cum stau la acest capitol vedetele noastre.

Dorian Popa va pune lanțuri de zăpadă de aur la Rolls-Royce

Ca să facă economii, Dorian Popa nu mai schimbă cauciucurile la Rolls-Royce, ci probabil cumpără altul, cu cauciucuri de iarnă. Ca să nu derapeze pe zăpadă, va echipa mașina cu lanțuri din aur, cum poartă de obicei la gât.

Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Rugăciune de Sfântul Nicolae. Se rostește în seara de 6 decembrie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Dorian Popa și Rolls Royce-ul lui

Just in case își mai pune o geacă pufoasă în Rolls-Royce, în caz că vine gerul și nu mai face față încălzirea în scaune când conduce la bustul gol, fredonând Jingle Bells, cu asistenta Cory în dreapta, cu coarne de ren.

Cati Vijelie nu-și neglijează Rolls-Royce-ul Spectre de jumătate de milion de euro

Cati Vijelie își va pune un mini-generator pe benzină în portbagajul mașinii ei 100% electrice, un Rolls-Royce Spectre. Asta ca în caz că rămâne înzăpezită undeva să aibă curent în baterie și să poată să asculte în continuare muzica tatălui ei, sursa banilor pentru mașină și cam tot restul.

Cati Vijelie iese din Rolls Royce-ul de jumătate de milion de euro
Cati Vijelie iese din Rolls Royce-ul de jumătate de milion de euro

Nimeni nu se va mira când Cati va opri la benzinărie să facă plinul la generator, că în România le vezi pe toate!

Filip Schwartz și Ferrari-ul Portofino hard top

Filip Schwartz, investitorul de la Otter Distribution România, are un Ferrari Portofino pe care îl va ”încălța” cu tălpi speciale cu aderență sporită și ventilate, de la afacerea cu pantofi. Pentru serile răcoroase în garaj o să-i ia cu siguranță o pătură de lână merinos și niște papuci de casă.

Filip Schwartz, într-un Ferrari Portofino

În loc de antigel, milionarul român va turna în radiator cel mai fin prosecco. În caz că vine viscolul, cel mai probabil va pune mașina într-un TIR și o va expedia în sudul Italiei, la căldurică, de unde a venit.

Daniel Iaciu își va izola Fordul GT cu teancuri de euro, că hârtia ține de cald

Daniel Iaciu, fiul lui Gheorghe Iaciu, magnatul imobiliar de la Greenfield Băneasa, are un Ford GT (nume scurt, poveste lungă), un chilipir, pe care l-a luat super ieftin, cu doar 290.000 de euro, de nici lui nu i-a venit să creată.

Daniel Iaciu cu bolidul de 290.000 de euro
Daniel Iaciu cu bolidul de 290.000 de euro

Ca să nu înghețe motorul la iarnă, Daniel o să-l izoleze bine cu teancuri de euro, apoi o să-l învelească într-o folie de aur masiv, pentru că o asemenea investiție trebuie protejată. Ca să nu înghețe bijuteria, o va aduce să doarmă pe o blană de urs în fața șemineului, la el în cameră.

Cristina Ștefania, sau Libelula lui Speak, va face zumba în Maybach EQS SUV ca s-o încălzească

Cristina Ștefania va intra în simbioză cu propria mașină. Ea o va încălzi cu fizicul ei incendiar, iar mașina o va încălzi pe ea, cu aspectul care îți crește imediat temperatura.

Cristina Stefania iese din bolid
Cristina Stefania iese din bolid

Pentru serile senine de iarnă, când mercurul coboară în termometre mai mult decât o dansatoare la bară, Libelula va mângâia ușor volanul și-i va șopti mașinii cuvinte dulci și obraznice, dar nu mult, să nu fiarbă motorul.

Fiica lui Talanu de la Brăila are Mercedes AMG PRO 4MATIC+

Pregătirea de iarnă la Mercedesul Denisei Ștefania Ionescu (fata lui Talanu de la Brăila) e simplă. Tânăra îi arată mașinii o poză cu tatăl ei, câteva articole din presa locală, un rechizitoriu-două și pe AMG PRO 4MATIC+ îl vor trece toate transpirațiile. Va fi mașină cu degivrare pe bază de reputație, fără amenințări, fără nimic.

Denisa Stefania s-a urcat într-un Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC în valoare de 252.000 de euro
Denisa Stefania s-a urcat într-un Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC în valoare de 252.000 de euro

Și dacă se face frig din ăla nasol, de bate Crivățul cum bat interlopii, Cristina Ștefania nu trebuie decât să-l sune pe tati Talanu și să-l întrebe pe unde e, că are nevoie s-o ajute cu mașina. În acel moment mașina trece pe modul tropical și va începe să transpire lichid de frână prin toți porii tapițeriei de piele.

CITEȘTE ȘI: Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui

NU RATA: Bolidul care a atras privirile la București! Imagini cu mașina de 5 milioane de $ care a defilat în Piața Constituției

 

Tags:
Iți recomandăm
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani)
Exclusiv
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu…
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall
Exclusiv
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare
Mediafax
Sesizare: Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de...
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd
Adevarul
Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii
Mediafax
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua lege
Gandul.ro
Când te pensionezi dacă ești născut în 1968, 1970, 1975 sau 1980. Simulări după noua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt
Ce poți face cu 100 de euro de Revelion 2026. Ce își permit românii să cumpere, de fapt
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ...
Noi detalii despre ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Și-a părăsit iubita medic (60 de ani) pentru Rodica Stănoiu (86 de ani)
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Suma uriașă cu care Irina Columbeanu și-a vândut primul tablou. Cum arată pictura
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă ...
Ce s-a ales de Adriela Morar, fosta parteneră a lui Smiley de la Dansez pentru tine. Cu ce se ocupă în prezent
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall
Burtica Franciscăi nu a fost în prim-plan! TJ Miles și-a scos „copilul blănos” la mall
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru ...
O chelneriță a răbufnit după ce a primit un bacșiș de 200 de dolari. Motivul neașteptat pentru care a fost nemulțumită
Vezi toate știrile
×