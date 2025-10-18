Acasă » Exclusiv » Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui

Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui

De: Andrei Iovan 18/10/2025 | 19:38
Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Atunci când vorbim despre excentricitățile milionarilor, nu putem să nu ne gândim la colecții impresionante de mașini exotice. Pasiunea unora prinde formă pe patru roți, cu fel și fel de exemplare rare, scumpe, cu mulți cai putere. Atât de rare, încât au atras atenția vloggerilor celebri, precum Timothy Burton, cunoscut drept Shmee, care a venit în România pentru a conduce un Lamborghini care nu ar fi trebuit să existe. Proprietarul este nimeni altul decât Cristian Rusu, timișoreanul din spatele mărcii „Casa Rusu”, care deține un garaj în care sunt etalate adevărate bijuterii (pe care le vom enumera imediat), însă cea mai interesantă este un Lamborghini Sian, un prototip care, potrivit planurilor inițiale ale producătorului, ar fi trebuit distrus, însă a ajuns în posesia afaceristului român. CANCAN.RO are toate detaliile!

Înainte de a vorbi despre minunățiile deținute de milionarul român, să parcurgem puțin și evoluția lui ca afacerist, pentru că povestea este una interesantă. Despre Cristian Rusu s-ar putea spune că a transformat o afacere locală într-un brand național. Compania mamă, Rus Savitar, a fost înființată în anul 1994 de către soții Iordache și Dorica Rusu, în județul Timiș. În anul 2000, cârma afacerii a fost preluată de fiul acestora, Cristian Rusu, și a reușit să aducă Casa Rusu pe culmile succesului, devenind unul dintre cei mai mari producători și retaileri de mobilă din România. Afacerea s-a extins, iar în 2010, Cristian Rusu a investit 1,5 milioane de euro într-o fabrică de tapițerii.

Cristian Rusu, singurul român care deține un Lamborghini Sian. sursă foto - Mediafax.
Cristian Rusu, singurul român care deține un Lamborghini Sian. sursă foto – Mediafax.

Aceeași sumă a fost investită în anul 2016, atunci când a inaugurat primul super-store Casa Rusu, în Capitală, cu o suprafață de 6.000 de metri pătrați. În anul 2019, a vândut compania către fondul de investiții Greenbridge, iar în 2023, împreună cu soția sa, a decis să răscumpere grupul Casa Rusu-Rus Savitar. Anul trecu, compania a intrat în insolvență, după ce în 2023, pierderile retailerului au ajuns la peste 8 milioane de lei, cu datorii, în total, ce depășeau 35 milioane de lei. Ulterior, la sfârșitul lui 2024, fabrica de mobilă Rus Savitar a fost vândută unui investitor chinez. Cu toate acestea, Cristian Rusu rămâne unul dintre milionarii care preferă discreția, însă mai puțin atunci când vine vorba despre mașini de lux.

„Blocul groazei” va fi DEMOLAT! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a decis!
„Blocul groazei” va fi DEMOLAT! Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă a...
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”
Mâna care nu renunță la viață: „Doamne! E un om prins acolo!”

Cristian Rusu, românul care deține un Lamborghini „interzis”

Cât de departe pot merge gusturile rafinate ale milionarilor și setea pentru exclusivitate? Exemplul cel mai bun este protagonistul nostru de astăzi, al cărui bolid a atras atenția vloggerilor auto internaționali. Timothy „Shmee” Burton a venit în România pentru a se convinge că legenda mașinii care nu ar fi trebuit să existe este adevărată.

Timothy Shmee Burton și Lamborghini-ul Sian deținut de Cristian Rusu. sursă - social media
Timothy Shmee Burton și Lamborghini-ul Sian deținut de Cristian Rusu. sursă – social media

Cu 819 cai putere și 47.300 kilometri parcurși (ceea ce îl face Sian-ul cu cel mai mare rulaj din lume), Shmee a fost cu adevărat impresionat de bolidul lui Rusu.

“Ascuns” la vedere, un Lamborghini Sian, cum nu mai există altul. Acesta este singurul prototip rămas. O mașină care trebuia să fie distrusă. Secretele ei nu au fost niciodată dezvăluite. Dar exact asta vom face astăzi, pentru că am norocul să o conduc aici, în România. Doar așteptați să vedeți câți kilometri a parcurs această mașină. Mașinile de dezvoltare sunt testate, împinse la limită și apoi șterse din existență. Dar, cumva, aceasta a scăpat printre fisuri, iar proprietarul a fost suficient de amabil să mă invite să v-o prezint.

Lamborghini a produs 63 de exemplare ale modelului Sian Coupe. Apoi, ca în cazul tuturor producătorilor, ar fi trebuit, teoretic, să fie distrusă, complet eliminată și să nu mai existe. Cu toate acestea, cumva, a ajuns în mâini private ceea ce o face cu adevărat unică. ce nu am menționat este că, fiind primul prototip de dezvoltare al modelului Sian, asta înseamnă că aceasta a fost prima mașină hibrid construită vreodată de Lamborghini, spune Shmee în vlogul său.

 

Milionarul din spatele brandului Casa Rusu are o colecție fascinantă de mașini exotice

Bineînțeles, mare amator de bolizi speciali, care atrag privirile la orice pas, Cristian Rusu este fericitul posesor al unor exemplare la care unii nici nu îndrăznesc să viseze. Printre acestea se numără un McLaren 750S Spider, cea mai nouă versiune decapotabilă a modelului V8 de la McLaren, un Revuelto, de peste 1.000 de cai putere, un Ferrari 488 Pista Piloti, extrem de rar, se crede că există doar câteva sute de exemplare.

Cristian Rusu, milionarul din spatele brandului Casa Rusu, are o colecție impresionantă de mașini exotice. sursă - social media
Cristian Rusu, milionarul din spatele brandului Casa Rusu, are o colecție impresionantă de mașini exotice. sursă – social media

Acestea puteau fi comandate exclusiv de piloți implicați în programele de curse Ferrari. În plus, este pictată manual, realizată de departamentul Ferrari Tailor Made. Un Porsche 992 GT3 RS, o mașină creată pentru circuit, un Bentley Continental GT V8 S galben, un Porsche Speedster. Pe lângă toate aceste supercar-uri, Cristian Rusu mai deține și două Jeep-uri puternic modificate, iar una dintre cele mai interesante achiziții este un Sherp, un vehicul ucrainean de teren, cu un aspect extrem de impunător.

CITEȘTE ȘI: Paradă de bolizi în cartierul Primăverii din Capitală! O mașină de 1,3 milioane de euro a oprit circulația

NU RATA: Mercedes AMG de 252.000 euro, Hermès de 43K și muuulte diamante! Cum arată o zi obișnuită pentru fiica periculosului ‘Talanu’

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat Târgul de cai în festival!
Video Exclusiv
Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat Târgul de…
TOP vedete care au spus adio orașului și își trăiesc viața pe ulița satului! Au schimbat haosul din Capitală cu liniștea de la țară
Exclusiv
TOP vedete care au spus adio orașului și își trăiesc viața pe ulița satului! Au schimbat haosul din Capitală cu…
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri...
Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru, pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei sale soţii. „Emoție pură”
Gandul.ro
Un tânăr a intrat în blocul din Rahova, la o zi după dezastru,...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt...
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești și sârbe, pe o rută de 5.000 de km
Adevarul
Cum ar putea ajunge avionul lui Putin în Budapesta: escortat de avioane turcești...
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
Digi24
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova:...
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri ambiţioase
Mediafax
Reacţia ministrului Mediului după publicarea raportului de la Praid: Este nevoie de măsuri...
Parteneri
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
WOWBiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni...
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Digi 24
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia...
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală!
kfetele.ro
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova:
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul stă în asta. E ceva fantastic!”
Fanatik.ro
Secretul succeselor lui David Popovici, Ilie Năstase și Simona Halep, dezvăluit de Mircea Lucescu: „Totul...
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani nu e un miracol
Fanatik.ro
”Fenta” cu repriza a doua! Andrei Vochin explică de ce succesul de la FC Botoșani...
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
ULTIMA ORĂ! Este vorba despre doctoriţa Flavia Groşan! Un medic de la spitalul unde se află internată face dezvăluiri teribile
Romania TV
ULTIMA ORĂ! Este vorba despre doctoriţa Flavia Groşan! Un medic de la spitalul unde se...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Anunț de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Ce se întâmplă cu pensiile în România
Capital.ro
Anunț de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Ce se întâmplă cu pensiile în...
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
evz.ro
Vedete care au pozat în Playboy. Efectele au fost nebănuite
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Gandul.ro
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
as.ro
Gestul lui Ion Ţiriac pentru familiile afectate de explozia teribilă din Rahova
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți
A1
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de...
Cine este noul concurent care își face apariția în „Casa Iubirii”? Fetele sunt fascinate după prima interacțiune cu el: „E cântăreț? Am emoții” Lia a încremenit când acesta i-a rostit numele
radioimpuls.ro
Cine este noul concurent care își face apariția în „Casa Iubirii”? Fetele sunt fascinate după...
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri
Fanatik.ro
Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A...
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră
Fanatik.ro
Cum au ajuns la Rapid Dan Petrescu antrenor și Ioan Becali președinte. Dezvăluiri în premieră
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dragoș Bucur s-a răzgândit după ce a spus că renunță la televiziune! A plecat de la Românii au ...
Dragoș Bucur s-a răzgândit după ce a spus că renunță la televiziune! A plecat de la Românii au Talent, dar fanii îl pot vedea într-un alt proiect
Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova! Primăria ...
Ce se întâmplă cu cele 400 de persoane rămase fără locuință după explozia din Rahova! Primăria Capitalei a făcut anunțul
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. În ce stare se află, după ce a fost resuscitată
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. În ce stare se află, după ce a fost resuscitată
Gest emoționant după explozia din Rahova. Un tânăr și-a riscat viața pentru a recupera rochia de ...
Gest emoționant după explozia din Rahova. Un tânăr și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a soției sale
Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a ...
Andra Măruță, sperietură de zile mari! Un coleg de la Românii au Talent i-a pus gând rău și a scos o reacție savuroasă
Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat ...
Ghenosu a dat zvon în toată țara și a umplut Viișoara! Împăratul, spaima Irlandei, a transformat Târgul de cai în festival!
Vezi toate știrile
×