Fondatorul „Casa Rusu” are în garaj Lamborghini-ul „interzis”! Cel mai cunoscut vlogger auto din lume n-a crezut legenda până când a văzut cu ochii lui

Atunci când vorbim despre excentricitățile milionarilor, nu putem să nu ne gândim la colecții impresionante de mașini exotice. Pasiunea unora prinde formă pe patru roți, cu fel și fel de exemplare rare, scumpe, cu mulți cai putere. Atât de rare, încât au atras atenția vloggerilor celebri, precum Timothy Burton, cunoscut drept Shmee, care a venit în România pentru a conduce un Lamborghini care nu ar fi trebuit să existe. Proprietarul este nimeni altul decât Cristian Rusu, timișoreanul din spatele mărcii „Casa Rusu”, care deține un garaj în care sunt etalate adevărate bijuterii (pe care le vom enumera imediat), însă cea mai interesantă este un Lamborghini Sian, un prototip care, potrivit planurilor inițiale ale producătorului, ar fi trebuit distrus, însă a ajuns în posesia afaceristului român. CANCAN.RO are toate detaliile!

Înainte de a vorbi despre minunățiile deținute de milionarul român, să parcurgem puțin și evoluția lui ca afacerist, pentru că povestea este una interesantă. Despre Cristian Rusu s-ar putea spune că a transformat o afacere locală într-un brand național. Compania mamă, Rus Savitar, a fost înființată în anul 1994 de către soții Iordache și Dorica Rusu, în județul Timiș. În anul 2000, cârma afacerii a fost preluată de fiul acestora, Cristian Rusu, și a reușit să aducă Casa Rusu pe culmile succesului, devenind unul dintre cei mai mari producători și retaileri de mobilă din România. Afacerea s-a extins, iar în 2010, Cristian Rusu a investit 1,5 milioane de euro într-o fabrică de tapițerii.

Aceeași sumă a fost investită în anul 2016, atunci când a inaugurat primul super-store Casa Rusu, în Capitală, cu o suprafață de 6.000 de metri pătrați. În anul 2019, a vândut compania către fondul de investiții Greenbridge, iar în 2023, împreună cu soția sa, a decis să răscumpere grupul Casa Rusu-Rus Savitar. Anul trecu, compania a intrat în insolvență, după ce în 2023, pierderile retailerului au ajuns la peste 8 milioane de lei, cu datorii, în total, ce depășeau 35 milioane de lei. Ulterior, la sfârșitul lui 2024, fabrica de mobilă Rus Savitar a fost vândută unui investitor chinez. Cu toate acestea, Cristian Rusu rămâne unul dintre milionarii care preferă discreția, însă mai puțin atunci când vine vorba despre mașini de lux.

Cristian Rusu, românul care deține un Lamborghini „interzis”

Cât de departe pot merge gusturile rafinate ale milionarilor și setea pentru exclusivitate? Exemplul cel mai bun este protagonistul nostru de astăzi, al cărui bolid a atras atenția vloggerilor auto internaționali. Timothy „Shmee” Burton a venit în România pentru a se convinge că legenda mașinii care nu ar fi trebuit să existe este adevărată.

Cu 819 cai putere și 47.300 kilometri parcurși (ceea ce îl face Sian-ul cu cel mai mare rulaj din lume), Shmee a fost cu adevărat impresionat de bolidul lui Rusu.

“Ascuns” la vedere, un Lamborghini Sian, cum nu mai există altul. Acesta este singurul prototip rămas. O mașină care trebuia să fie distrusă. Secretele ei nu au fost niciodată dezvăluite. Dar exact asta vom face astăzi, pentru că am norocul să o conduc aici, în România. Doar așteptați să vedeți câți kilometri a parcurs această mașină. Mașinile de dezvoltare sunt testate, împinse la limită și apoi șterse din existență. Dar, cumva, aceasta a scăpat printre fisuri, iar proprietarul a fost suficient de amabil să mă invite să v-o prezint. Lamborghini a produs 63 de exemplare ale modelului Sian Coupe. Apoi, ca în cazul tuturor producătorilor, ar fi trebuit, teoretic, să fie distrusă, complet eliminată și să nu mai existe. Cu toate acestea, cumva, a ajuns în mâini private ceea ce o face cu adevărat unică. ce nu am menționat este că, fiind primul prototip de dezvoltare al modelului Sian, asta înseamnă că aceasta a fost prima mașină hibrid construită vreodată de Lamborghini, spune Shmee în vlogul său.

Milionarul din spatele brandului Casa Rusu are o colecție fascinantă de mașini exotice

Bineînțeles, mare amator de bolizi speciali, care atrag privirile la orice pas, Cristian Rusu este fericitul posesor al unor exemplare la care unii nici nu îndrăznesc să viseze. Printre acestea se numără un McLaren 750S Spider, cea mai nouă versiune decapotabilă a modelului V8 de la McLaren, un Revuelto, de peste 1.000 de cai putere, un Ferrari 488 Pista Piloti, extrem de rar, se crede că există doar câteva sute de exemplare.

Acestea puteau fi comandate exclusiv de piloți implicați în programele de curse Ferrari. În plus, este pictată manual, realizată de departamentul Ferrari Tailor Made. Un Porsche 992 GT3 RS, o mașină creată pentru circuit, un Bentley Continental GT V8 S galben, un Porsche Speedster. Pe lângă toate aceste supercar-uri, Cristian Rusu mai deține și două Jeep-uri puternic modificate, iar una dintre cele mai interesante achiziții este un Sherp, un vehicul ucrainean de teren, cu un aspect extrem de impunător.

CITEȘTE ȘI: Paradă de bolizi în cartierul Primăverii din Capitală! O mașină de 1,3 milioane de euro a oprit circulația

NU RATA: Mercedes AMG de 252.000 euro, Hermès de 43K și muuulte diamante! Cum arată o zi obișnuită pentru fiica periculosului ‘Talanu’

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.