Cristina Ich, răsfățată regește de pufosul Goe! După inelul de 500.000 € şi alte bijuterii, a venit rândul unui Bentley spectaculos!

De: Andrei Iovan 21/09/2025 | 23:40
Ce spune “te iubesc” mai bine decât un Bentley nou-nouț cu motor puternic? Cristina Ich ar avea variante, dacă e să analizăm puțin situația. Spre exemplu, inelul de logodnă de jumătate de milion de euro cu care a fost cerută în căsătorie de fiul lui Don Pepe, ori poate ceasul de aproape 32.000 de euro pe care “pufosul” Goe i l-a oferit. Bine, nu știm exact dacă Bentley-ul în care a fost surprinsă șatena de CANCAN.RO este cel mai nou (și mai scump) cadou primit, însă după reacțiile influenceriței care i-a spart casa celei mai bune prietene, așa pare. Vom analiza totul în rândurile de mai jos.

Cine a spus că dragostea nu se îmbină perfect cu mulți cai-putere nu i-a văzut zâmbetul larg de pe fața Cristinei Ich! Nu trebuie să ne credeți pe cuvânt, fotografiile nu mint! Povestea dezvăluită cu lux de amănunte de CANCAN.RO, în care diva i-a “șterpelit” soțul celei mai bune prietene, Bianca Taban, o știți prea bine, dar vă reîmprospătăm totuși puțin memoria. Ich și al ei “pufos” s-au îndrăgostit iremediabil și ireversibil în timp ce el era puțin…însurat. Cristinei i-a păsat că era partenerul celei mai bune prietene, cu care și colabora din punct de vedere profesional? Nicidecum! (VEZI AICI DETALII)

În fine, dragostea o fi oarbă, sau mai bine spus…orbitoare, la fel ca diamantul uriaș pe care i l-a așezat fiul lui Don Pepe pe deget șatenei, atunci când a cerut-o de soție. Iubirea trebuie întreținută cumva, asta e cert, mai ales când ai pretențiile Cristinei Ich.

Cristina Ich este răsfățată regește de pufosul Goe!

Cristina Ich și fiul lui Don Pepe, tandrețuri și mulți cai-putere

Dar să revenim la scena care a avut loc pe străzile Capitalei, care părea desprinsă dintr-un film romantic și alta nu! Totul se petrecea în față la Nuba Cafe, acolo unde, Cristina își parca Bentley-ul nou-nouț (cu numere încă roșii). Ca un adevărat gentleman, iubitul a ajutat-o să execute o parcare de nota 10, ghidând-o cu calm.

Apoi i-a deschis portiera (din nou, manierele au fost nelipsite), după care a urmat o scenă de o tandrețe copleșitoare. Ea, cu zâmbetul laaaarg l-a cuprins strâns în brațe și l-a sărutat pătimaș, în văzul tuturor. Ce romantic, ce frumos!

