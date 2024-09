Cristina ICH i-a spart casa celei mai bune prietene: I-a furat soțul milionar! Nevasta înșelată s-a combinat cu un alt milionar celebru! Asemenea story n-ai mai citit de pe vremuri!

Povestea pe care CANCAN.RO e gata să v-o descrie în cele mai mici amănunte este, de-a dreptul, uluitoare! Amantlâcul e cuvântul de ordine, mai mult, el ”îmbrățișează” două prietene la cataramă, între care intervine chiar o a treia. Dar să nu ne grăbim, să o luăm pas cu pas. Telenovela (de ce să nu-i spunem așa!?) începe cu băiatul unui celebru constructor din Sectorul 6, la rândul lui, constructor prolific 🤪, care a cunoscut o fată superbă, Bianca! Și s-a topit tot după ea! Au urmat, așa de rapid, în iulie 2021 – cununia religioasă și nunta de vis la hotelul Hermitage, de la Monte Carlo. Doi ”porumbei” care își ciuguleau povestea de iubire. La maximum. Doar că… Vin detaliile suculente!

Așadar, nuntă mare la Monte Carlo, cu sute de invitați aduși cu mai multe avioane de la București. Fiul ”făuritor” de blocuri și aleasa lui au avut petrecerea de vis, unde Delia și alți celebri interpreți au asigurat o superbă coloană sonoră. Doar că nu totul mersese strună. Chiar în timpul cununiei religioase, pe balconul hotelului, mirelui i s-a făcut rău și a leșinat! Fix în fața preotului. Nenorocire! Martorii au rămas muți și se jură că miresica nu a schițat niciun gest. Ușor bizar. Mirele s-a ridicat, nunta avea să continue. Un incident dat uitării, de vreme ce…

Viață minunată de cuplu, dar a apărut Cristian ICH

Viața de cuplu a celor doi a curs minunat. Bianca a adus pe lume un copilaș drăgălaș, fericirea familiei, însă lumea de basm avea să se năruie în câteva luni. Atunci când în viața lor a apărut Cristina ICH! Cum care Cristina ICH? Nora lui Victor Pițurcă, fostul antrenor al ”naționalei” de fotbal.

Bianca se intersecta cu lumea modei, îi plăcea, ba și-a deschis și o afacere în domeniu, devenită, apoi, principala ocupație a ei. Și, în acest context, a întâlnit-o pe cunoscuta influenceriță Cristina ICH, care, imediat, a început să-i promoveze creațiile pe rețelele de socializare, în urma unor ședințe foto.

Colaborarea lor s-a intensificat, așa că Bianca a contractat-o pe Cristina ICH. Mai mult, cele două au devenit de nedespărțit. Ce frumos! Numai că apropiere a fost și între Cristinica și soțul Biancăi! Așa s-a întâmplat toată nenorocirea.

(CITEȘTE ȘI: Cristina ICH și Alex Pițurcă s-au despărțit definitiv! Primele declarații ale influenceriței: ”Am păstrat o relație deschisă și apropiată”)

Petrecere fastuoasă de ziua Biancăi, ”fiului” i s-au aprins călcâiele după…

O fază celebră, despre care s-a discutat mult în lumea bună din București, a avut loc pe 18 iulie 2023, de ziua Biancăi. Soțul i-a organizat acesteia o petrecere fastuoasă, la Guérite, în sudul Franței, lângă Cannes, iar ICH a fost și ea invitată. Acolo, la un moment dat, Cristina s-a ridicat de la masă, sufocată de delicatesuri și băuturi extrem de scumpe, a sărit în apa Mediteranei, îmbrăcată într-o rochie străvezie, iar când a ieșit a oferit un tablou uluitor, cvasi-cinematografic. Rochia udă s-a mulat milimetric pe ea, trădându-i goliciunea în toată splendoarea. Căci ICH nu avea lenjerie sau, cel puțin, așa susțin martorii oculari!

Legenda de oraș spune că atunci i s-au aprins călcâiele tare de tot băiatului lui Don Pepe (celebrul Don Pepe care, culmea, nu e departe de această situație – ceva oarecum similar se întâmpla în jurul său, dar asta e altă poveste, pentru altă dată). Și că, în orele următoare, acesta a și fost surprins ținând-o în brațe pe Cristina, pe barca familiei pe care stateau, pe marea Mediterană, în sudul Franței.

Sejurul s-a terminat prost la acel moment, fiindcă familia lui Don Pepe a ”împachetat-o” pe ICH și a trimis-o în țară, deranjată că aceasta se dădea în spectacol și, în plus, filma tot pentru a ridica clipurile pe InstaStory. Plus multe figuri de divă închipuită, plus o atitudine care nu cadra.

Ceea ce atunci părea de necrezut, respectiv o relație între cei doi, a început să transpară și în alte situații imediate.

(NU RATA: “Mama la copil” n-are nimic împotrivă… Piți Jr., tur nocturn cu “pofta inimii” & ”bilet de voie” de la oficiala: “Are dreptul să se plimbe cu oricine dorește”)

Bianca s-a prins că e ”tradusă” și a urmat divorțul și partajul

Lucru sesizat, în cele din urmă, de Bianca, astfel că și-a întrebat soțul, fără ocolișuri, dacă poate vorbi de o relație paralelă. El a negat luni în șir, dar căsnicia o luase, deja, razna. Și inevitabilul s-a produs: celebrul constructor i-a cerut soțioarei lui dragi să se despartă, așa că ea a fost nevoită să se mute de acasă.

Nu înainte ca Bianca să-i spună că ar fi pus detectivi pe urmele lui și că ar fi aflat de infidelitățile la capătul cărora se găsește ICH. El a recunoscut, ea însă mințindu-l, neexistând niciun detectiv, dar i-a funcționat capcana.

La scurt timp, băiatul lui Don Pepe și soția au făcut și ”partajul”, care nu prea a avantajat-o pe Bianca, dar s-a ales, totuși, cu un superb Ferrari, de culoare verde, și alte câteva chestii.

Într-o încercare disperată de a-l recupera, ea a căutat să poarte o discuție de împăcare cu milionarul junior și chiar s-a oferit să-l ierte, dar n-a mai fost chip. ICH reușise să-i spargă familia.

Răvășită, Bianca s-a întors în brațele lui Stelu ANRP

Abia atunci, infidelul nu a mai ascuns (cel puțin în familie) relația cu Cristina ICH, iar Bianca a intrat în depresie. Cu atât mai mult cu cât a aflat că juniorul lui Don Pepe a petrecut și Revelionul 2023/2024 cu ICH, chiar dacă aceasta a încercat să mascheze situația și a lăsat de înțeles pe InstaStory că ar fi fost în noaptea dintre ani alături de fostul soț, Pițurcă jr.

Iar de la Revelion și până azi, povestea fiului lui Don Pepe și a Cristinei a scris mai multe ”file” în ultimele luni, fie la Paris, fie în Capri sau în locuri unde credeau că nu pot fi văzuți de cunoscuți.

Răvășită de situația în care a ajuns, s-a întors la fostul iubit, milionarul Stelu ANRP, nimeni altul decât bărbatul din brațele căruia fugise la cel care avea s-o înșele cu ICH.

De notat, Stelu o înșelase și el cu Ioana Uretu (fondatoarea ”Cărți, Dulciuri și Flori” și ex-iubită a lui Dani Oțil), prietenă de altfel, în trecut, a nefericitei Bianca! Deci, Bianca a fost în situația ca doua dintre cele mai bune prietene să-i fure și primul bărbat, și al doilea. Cum e și viața asta…

Cristina ICH și ”loviturile” sale amoroase

Dar să revenim la Cristina ICH, care nu este la prima ”abatere”. Ea are un trecut tumultuos. Una dintre celebrele ”abateri” se numește Răzvan Petrovici, un milionar din București însurat, căreia Cristinuța i-a fost amantă, în paralel, foarte mulți ani. Mulți. Și acesta nu e singurul căsătorit. Ultima ”faptă” celebră a influenceriţei de care se știe în oraș este relația cu Sorin Crețeanu, proprietarul Comnord. Alt milionar însurat cu o fostă balerină de la Melody (o femeie cu nervi de fier – după episodul ICH, bărbatul a trecut la altă mare devoratoare de masculi din București, o altă campioană națională)… Pe care ICH a fost aproape să-l despartă de soție, dar, în acest caz, dragostea a învins și familia Crețeanu a rămas neclintită, să zicem.

ICH nu e singura pe teren, sunt mai multe spărgătoare prin Capitală – C.M. – proprietara unui brand de accesorii – fiind iarăși un exemplu bun de studiat.

Reacția Cristinei ICH, după ce i-a furat soțul prietenei sale

Contactată de CANCAN.RO, Cristina ICH a oferit punctul de vedere. ”Și ce pot eu să fac? Nu trebuie să comentez nimic despre viața mea personală, nu am făcut-o niciodată. Și ce, e extraconjugală, e căsătorit cu cineva?

Nu vreau să comentez absolut nimic. Sunt o femeie liberă, pot să fiu cu cine îmi doresc și, atât timp cât cineva este liber, adică un bărbat este liber, eu pot să fiu cu acel bărbat. Punct. Nu există nicio relație extraconjugală.

În niciun caz relația noastră nu a început când el era căsătorit. Noi ne cunoșteam, dar, în niciun caz… Nu a fost nicio infidelitate, nicio înșelătorie și așa mai departe”, a spus Cristina.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.