Din Camerun la Crevedia, pe urmele lui Rică Răducanu! Povestea portarului-golgheter care și-a găsit iubirea la un schimb valutar! ”Nu îmi plac femeile cu tatuaje, care fumează. Ea mi-a atras atenția!”

Legenda Rapidului, Rică Răducanu, a lăsat în urmă nu doar povești savuroase despre puii cu care era plătit la Crevedia, ci și un post de portar care, aproape 30 de ani mai târziu, a fost ocupat de un camerunez cu fler de golgheter. Andy Nkea nu doar că apără, dar și marchează din penalty-uri, devenind liderul echipei și scriindu-și propria poveste inedită în România – una care a început la o casă de schimb valutar și s-a transformat într-o viață de familie cu doi copii.

Legenda Rapidului, Rică Răducanu, nu a făcut furori doar pe stadionul de lângă Podul Grant. În ultimii ani ai carierei sale, a apărat poarta echipei Avicola Crevedia, unde era plătit… în pui! Răducanu pleca săptămânal acasă cu 100 de pui în portbagajul mașinii sale, iar poveștile sale sunt absolut savuroase.

„A avea 100 de pui pe vremea aia era ceva. Gândiți-vă că-mi permiteam să mai vând din puii ăia. Dădeam trei bucăți cu câte 100 de lei. Bine, la câte o mândră sau alta, mai dădeam câte unul și gratis, așa, din prietenie!”, a spus Rică Răducanu potrivit evz.ro.

La aproape 30 de ani distanță, echipa din Crevedia este liderul detașat al ligii a 4-a dâmbovițene, iar portarul este din Camerun, Andy Nkea (29 de ani). La fel ca Răducanu pe vremuri, el execută penalty-urile cu succes. Are 10 goluri marcate și este golgheterul echipei antrenate de Augustin Voinea. Exclusiv pentru CANCAN, Andy a spus cum a ajuns să joace fotbal în țara noastră. ,,Am venit în România la facultatea de Științe Politice din București, unde am făcut doar un an. Am venit în țara voastră în decembrie 2019. Când am venit era și Covid, era lockdown, o perioadă foarte grea pentru mine. După aceea, am găsit un job, am jucat fotbal la o echipă tot din liga a 4-a în București, se numea Power Team, dar ea s-a desființat”, a spus Andy Nkea.

Camerunezul a dezvăluit că îi place fotbalul de mic copil. ,,Dau goluri din penalty, mai mult. În Camerun am debutat în liga a doua când aveam 16-17 ani. La noi în țară, fotbalul e mai intens, mai rapid, dar nu prea există tactică. Fotbalul din Camerun e mai dur ca în România! La Creevedia, mă simt bine, sunt cu echipa de vreo 4 ani. Aici, fiecare jucător câștigă atât cât a negociat cu cei din conducere. Eu primesc cam 1.800 de lei lunar. Eu am și serviciu în afara fotbalului, lucrez la o firmă din București de call-center. Lucrez mai mult de acasă, lucrez în limba franceză. Am zile când mă duc și la birou acolo”,a spus portarul camerunez.

Și-a vrăjit iubita româncă la o casă de schimb valutar

Andy Nkea are o relație cu o fată din România, cu care are doi copii. ,,O cheamă Alexandra. Eu lucram la o casă de schimb valutar. Ea a venit la noi să schimbe niște bani. Acolo a fost prima întâlnire! Mi s-a părut o femeie simplă, simpatică. Eu sunt mai old school (n.r.- de modă veche), nu îmi plac femeile cu tatuaje, care fumează! Ea mi-a atras atenția, dar eu nu prea am vorbit atunci cu ea… Ea venea mai des acolo, era și un magazin de haine lângă. Și într-o zi, am zis hai frate trebuie să fii și tu bărbat! Am stat în față la magazin cu gândul că o să vină. După o oră a venit. Am vorbit cu ea, i-am luat numărul de telefon. Apoi, la serviciu, am vorbit cu ea cred că trei ore! Așa a fost povestea. Noi suntem împreună de trei ani”, a mai spus Andy.

Pariuri pe biscuiți și pe câte o bere

Portarul camerunez a spus și care este secretul faptului că a ajuns să fie golgheterul echipei din Crevedia, cu 10 goluri marcate din penalty. ,,Repet la antrenament, după ce se termină antrenamentul mai stau cu portarul celălat și batem penalty între noi. Cu penalty, asta era de când eram mic. Aveam 9 ani și executam penalty cu prietenii mei. Facem pariu pe biscuiți, pe câte un biscuite, ci bate și dă gol și câștigă, ia biscuitele! Cu colegii de echipă de la Crevedia eu vin mereu cu ideea de a face pariu la penalty-uri pe bere”, a spus Andy Nkea. Camerunezul provine dintr-o familie numeroasă, cu 6 copii. El își așteaptă acum frații și suroile în România, la nunta cu Alexandra, care va fi anul acesta, la o dată încă nestabilită.

