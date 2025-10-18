Acasă » Exclusiv » A venit Black Friday mai devreme și noi n-am aflat?! Fiul magnatului Greenfield Băneasa ne-a prezentat ”chilipirul” Ford GT de… doar 290.000 €!

A venit Black Friday mai devreme și noi n-am aflat?! Fiul magnatului Greenfield Băneasa ne-a prezentat ”chilipirul” Ford GT de… doar 290.000 €!

De: Adrian Vâlceanu 18/10/2025 | 23:40
A venit Black Friday mai devreme și noi n-am știut nimic? Altă explicație nu vedem pentru prețul de achiziție declarat de proprietarul acestui superb Ford GT: 290.000 de euro pentru o mașină care de obicei valorează de la 500.000 de euro în sus. Un chilipir, cu alte cuvinte. Imaginile obținute de CANCAN.RO spun, însă, o poveste mai complexă.

Proprietarul, care se prezintă simplu: ”Daniel”, oprește să discute cu paparazzi CANCAN.RO chiar la intrarea într-o vilă din nordul Capitalei, pe care o deține Gheorghe Iaciu, om de afaceri și dezvoltatorul Greenfield Băneasa, printre altele.

În concluzie, șoferul e chiar Daniel Iaciu, fiul dezvoltatorului, absolvent la Universitatea Johnson&Wales, din Providence, statul Rhode Island, Statele Unite. Se vede pe el cât de mândru e de mașină, vorbește dezinvolt despre preț și mai ales despre cu ce se ocupă: ”Teoretic, în business, să zic așa. Real estate”. Nici vorbă s-o ambaleze, merge atât de finuț cu ea, că probabil își ia multe claxoane la semafor de la nervoșii cu Skoda.

Daniel Ianciu: „Am fost înjurat de multe ori”

Daniel nu pare deloc o beizadea dâmbovițeană, ci un băiat foarte serios, cu un hobby destul de costisitor, având în vedere renumitele probleme tehnice ale GT-ului. Cum și-a permis mașina? Poate că a cumpărat-o de la tatăl lui, care n-a mai vrut să-l răsfețe și să i-o ofere cadou, dar nici la prețul de listă nu l-a lăsat inima să i-o dea, așa că a mai lăsat de la el vreo 200.000 de euro. Sau poate nu, cine știe?

Atrag și privirile rele, am fost înjurat de multe ori, dar și complimentat, recunoaște tânărul.

Într-adevăr, GT-ul de 557 cai putere ia ochii imediat, mai ales cu cele două dungi albe pe capotă, dar românii trebuie să știe că legenda de la LeMans are și multiple dezavantaje. De exemplu, are doar două uși, așa că unui student i-ar fi greu să ia mai mulți prieteni cu el în mașină când iese în oraș.

Mașina are doar două locuri, deci nici vorbă să duci copiii la școală cu ea, iar volumul portbagajului este limitat, așa că românii ar trebui să-și monteze un portbagaj pe plafon, să încapă zacusca și murăturile când se duc la țară. Și portbagajul pe plafon ar strica oarecum estetica mașinii.

Fiul lui Gheorghe Iaciu, cu un Ford GT
Fiul lui Gheorghe Iaciu, cu un Ford GT

Cei mai impresionați sunt probabil șoferii de Golf cu țeavă goală, care vor fi uluiți să afle că Ford GT vine așa din fabrică și nu trebuie nici să-i instaleze pops and bangs.

×