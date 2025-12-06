Acasă » Știri » Alertă la secția unde urmează să voteze Nicușor Dan! Miros puternic de gaze, cu o zi înainte de alegerile locale

De: Anca Chihaie 06/12/2025 | 17:09
Miros de gaz într-o șacolă din București/Sursă: Pixabay

Astăzi, de Sfântul Nicolae, liniștea unei dimineți de sâmbătă a fost întreruptă de un episod tensionat la o școală din Sectorul 5 al Capitalei, după ce în interiorul clădirii a fost simțit un miros puternic, asemănător gazelor. Incidentul s-a petrecut la Școala Gimnazială nr. 130, instituție pregătită să funcționeze și ca secție de vot pentru alegerile locale, fapt care a amplificat imediat îngrijorările comunității.

Mirosul suspect a fost detectat în jurul orei 10:30, moment în care persoana aflată în serviciul de pază a observat neconcordanțe în atmosferă și a alertat imediat autoritățile. În scurt timp, zona s-a umplut de echipaje specializate: pompieri din cadrul ISU București–Ilfov, echipe CBRN pregătite pentru evaluarea substanțelor periculoase, polițiști și reprezentanți ai distribuitorului de gaze. Reacția rapidă a avut scopul de a preveni orice risc și de a stabili cu precizie originea mirosului.

Pentru a se putea lucra în siguranță, circulația rutieră din jurul instituției a fost temporar limitată. Măsura a fost necesară pentru a facilita accesul vehiculelor de intervenție și pentru a evita eventualele incidente într-o zonă deja aglomerată înaintea procesului electoral. O parte dintre locuitorii din apropiere au privit cu îngrijorare situația, nefiind clar, la început, dacă exista sau nu un pericol real.

În cursul intervenției, specialiștii au început verificările standard, controlul instalațiilor din interiorul școlii, analizarea conductelor din împrejurimi și măsurători pentru depistarea concentrațiilor de gaze inflamabile. Rezultatele au arătat că nu există scurgeri din rețeaua de alimentare, iar instalațiile funcționau normal.

„Pentru asigurarea accesului rapid al specialiştilor şi desfăşurarea în siguranţă a intervenţiei, traficul rutier a fost temporar restricţionat în zona adiacentă unităţii de învăţământ, cu sprijinul poliţiştilor rutieri. Menţionăm că, în cursul zilei precedente, în aceeaşi zonă a fost semnalat un eveniment similar, iar în urma verificărilor efectuate la acel moment, a rezultat că mirosul nu provenea de la o scurgere de gaz metan, ci din sistemul de canalizare, fără a prezenta risc pentru cetăţeni”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Capitalei.

Nu era, de altfel, prima dată când zona respectivă se confrunta cu o situație similară. Cu o zi înainte, un miros asemănător fusese semnalat tot în perimetrul școlii, iar investigarea de atunci arătase că sursa nu era legată de sistemul de gaze, ci de canalele din apropiere, unde acumularea unor emanții puternic mirositoare crease confuzie în rândul trecătorilor. Rezultatele din ziua incidentului au confirmat aceeași ipoteză: disconfortul olfactiv provenea din sistemul de canalizare, nu dintr-o scurgere periculoasă.

