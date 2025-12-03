Vestea rea! De când vor crește facturile de gaze naturale și cât vor suporta românii

Plafonarea și compensarea prețurilor la gaze naturale a fost aprobată până pe 31 martie 2026. Până atunci, statul va mai acorda cei 50 de lei ajutor pentru românii cu venituri mici. Situația se schimbă începând cu luna aprilie 2026 – când prețurile de pe facturile de gaze ale consumatorilor casnici vor crește.

În cazul clienților casnici, până pe 31 martie 2026, prețul facturat de către furnizorii de gaze este de maximum 0,31 lei/kWh (TVA inclus). În cazul clienților noncasnici al căror consum anual este de cel mult 50.000 MWh, precum și în cazul producătorilor de energie termică, prețul este de maximum 0,37 lei/kWh (TVA inclus).

Cu cât vor crește facturile de gaze

Recent, într-un comunicat de presă, președintele Asociației Furnizorilor de Enerfie din România (AFEER), Laurențiu Urluescu, a declarat că prețurile de pe facturile de gaze naturale vor crește începând cu 1 aprilie 2026, cu cel puțin 5%.

Prețul final al gazelor naturale este format din prețul produselor standard, costul ajustărilor și short-term (pentru variațiile de consum) și costurile de înmagazinare (pentru consumul de iarnă și siguranța aprovizionării).

„Acum, noi, ca furnizor pentru clienții casnici și termoficare avem o achiziție reglementată la 120 lei/MWh – la care se adaugă partea de înmagazinare, de aproximativ 30 de lei, depinde de la portofoliu, la portofoliu – și ne așteptăm ca de la 1 aprilie să mergem la prețul pieței care undeva la 170 lei/MWh”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, miercuri, în cadrul unei întâlniri cu presa de specialitate, notează Mediafax.ro

