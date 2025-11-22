Electrocasnicul care îți „umflă” factura cu 117 lei în fiecare lună. Am făcut calculul complet

Mulți consumatori subestimează impactul electrocasnicelor asupra facturii lunare la energia electrică. Un exemplu elocvent este aragazul electric, un aparat prezent în aproape orice bucătărie, care, dacă este utilizat frecvent, poate genera costuri semnificative, greu de observat în viața de zi cu zi.

Pentru a înțelege mai clar cum se poate ajunge la astfel de sume, să analizăm cazul unui aragaz electric cu o putere medie de 3 kW, folosit în mod constant timp de o oră pe zi. La o utilizare de acest tip, consumul zilnic de energie electrică este direct proporțional cu puterea aparatului: un aragaz de 3 kW utilizat timp de o oră consumă aproximativ 3 kWh.

Electrocasnicul care îți „umflă” factura cu 117 lei lunar

Extinzând calculul la nivel lunar, dacă presupunem că aparatul funcționează zilnic timp de 30 de zile, consumul total ajunge la 90 kWh. Această cantitate de energie electrică, multiplicată cu tariful mediu practicat în prezent pe piața românească, de circa 1,30 lei pe kWh, generează o cheltuială lunară de 117 lei. Aceasta înseamnă că doar utilizarea aragazului timp de o oră pe zi poate contribui cu peste o sută de lei la factura de curent, fără a lua în calcul alte aparate din gospodărie.

Chiar dacă suma poate părea moderată la prima vedere, pe parcursul unui an, costul se acumulează la aproape 1.400 de lei doar pentru funcționarea unui singur aragaz electric. Este o sumă semnificativă, mai ales în contextul în care gospodăriile moderne folosesc zilnic mai multe aparate electrice. Cuptorul cu microunde, mașina de spălat, uscătorul, televizorul și alte dispozitive adaugă împreună sume similare sau chiar mai mari la factura finală.

Un aragaz electric, deși indispensabil în majoritatea bucătăriilor, reprezintă un consumator fix și consistent, iar folosirea sa zilnică implică niște costuri care, dacă nu sunt monitorizate, pot surprinde la primirea facturii.

Facturile se scumpesc din noiembrie 2025 din nou, „indiferent de cât consumă” românii

Cât curent consumă o pătură electrică dacă o pornești 6 ore pe zi, timp de 4 luni