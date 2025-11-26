Acasă » Exclusiv » Pozele pe care România nu era pregătită să le vadă! Ce a pățit Cristina Ștefania

Pozele pe care România nu era pregătită să le vadă! Ce a pățit Cristina Ștefania

De: Adrian Vâlceanu 26/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Doamnelor și domnilor, și în această săptămână câștigătorul loteriei partenerelor este tot Speak. Cristina Ștefania rămâne în top. Nu e doar iubită de vedetă, e și vedetă iubită. Totuși, corpul subțire cu cheltuială se ține, iar CANCAN.RO a surprins-o pe frumoasa șatenă la o clinică de îngrijire corporală. N-avem imagini din interior, dar Cristina Ștefania a venit într-o ținută, care deși era sport, a ridicat temperaturile la maximum. Nu mai zici nimic, e momentul ”don`t Speak”.

Supranumită ”Libelula”, artista coboară tacticos și sportiv din mașină, ținând în mâna geanta Nike, fără fițe, telefonul cu o carcasă low profile, un galben la fel de sportiv, dar și un smoothie care pare sănătos.

Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți
Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni....
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Iubita lui Speak merge la o clinică de înfrumusețare

Machiajul de zi n-are nicio notă stridentă, poate doar un pic de lila pe buze, cât să se asorteze cu tonurile bi-colore ale superbului Maybach EQS SUV (peste 200.000 euro) cu care Cristina Ștefania a venit la programare.

Imagini de senzație cu iubita lui Speak

La fel de asortate sunt și curbele plăcute ale mașinii cu detaliile sculpturale pe care colanții impecabil de mulați ai Cristinei le pun în valoare. Jacheta neagră oversize, pe care ”Libelula” lui Speak o poartă, accentuează acest contrast cu picioarele fetei.

Niște indicatoare nesuferite cu ”parcarea interzistă” (cine le-o fi pus acolo?) blochează pentru o clipă superba priveliște, însă Cristina Ștefania continuă defilarea, ca pe un podium imaginar, spre intrarea în clinica de beauty.

O fată care se întreține înseamnă o dovadă de iubire și mai ales respect pentru bărbatul de lângă ea. Degeaba spunea Speak în podcastul lui Bordea că ”e o victimă”! Așa victimă să tot fii! Nu doar că a prins libelula de coadă, dar ea vine de bunăvoie la el și mai ales se face și frumoasă pentru artist.

Cristina Ștefania, apariție de senzație, în colanți

După recentul ei debut în actorie din filmul Cursa, Cristina Ștefania probabil și-a făcut un program mai intens la fitness și beauty. Nu e exclus să fie doar începutul unei frumoase cariere, pe lângă cea de artistă, ori asta presupune și mai mult sport. Deci uite cum norocul l-a lovit din nou pe Speak. Și nu e exclus să rămână multă vreme în top, alături de Cristina Ștefania. Prea multe cuvinte, prea puține poze. Vă lăsăm să admirați, că aveți ce!

CITEȘTE ȘI: Ștefania, debut cu scântei în filmul „Cursa”! S-a sărutat cu doi actori, dar „libelula” rămâne tot a lui Speak! „Mi-a plăcut enorm experiența”

NU RATA: Speak și Ștefania au sărbătorit 7 ani de relație. Ce mesaj i-a trimis artistul logodnicei sale. „Nu credeam”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”
Exclusiv
Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”
Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ
Exclusiv
Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Mediafax
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
Gandul.ro
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre...
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când...
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Mediafax
Oamenii de știință dezvăluie momentul în care corpul începe să îmbătrânească mai repede
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
Digi 24
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
Gandul.ro
Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste ...
Ce s-a găsit în blocul din Buftea, care a explodat pe 25 noiembrie. Autoritățile au vești proaste pentru locatari!
Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”
Nu e ușor să fii mamă de genii! Dana Rogoz: „Realmente, eu nu mai fac față”
Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ
Bravo, ai roata blocată! Fața Irishei este EPICĂ
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, runda doi! Plot twist: „Din nou împreună”
Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat, runda doi! Plot twist: „Din nou împreună”
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Florin Dumitrescu, taxat aspru după ce a jignit o gravidă la MasterChef: „Se comportă cu femeile ...
Florin Dumitrescu, taxat aspru după ce a jignit o gravidă la MasterChef: „Se comportă cu femeile de parcă ar fi niște gunoaie”
Vezi toate știrile
×