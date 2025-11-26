Pozele pe care România nu era pregătită să le vadă! Ce a pățit Cristina Ștefania

Doamnelor și domnilor, și în această săptămână câștigătorul loteriei partenerelor este tot Speak. Cristina Ștefania rămâne în top. Nu e doar iubită de vedetă, e și vedetă iubită. Totuși, corpul subțire cu cheltuială se ține, iar CANCAN.RO a surprins-o pe frumoasa șatenă la o clinică de îngrijire corporală. N-avem imagini din interior, dar Cristina Ștefania a venit într-o ținută, care deși era sport, a ridicat temperaturile la maximum. Nu mai zici nimic, e momentul ”don`t Speak”.

Supranumită ”Libelula”, artista coboară tacticos și sportiv din mașină, ținând în mâna geanta Nike, fără fițe, telefonul cu o carcasă low profile, un galben la fel de sportiv, dar și un smoothie care pare sănătos.

Machiajul de zi n-are nicio notă stridentă, poate doar un pic de lila pe buze, cât să se asorteze cu tonurile bi-colore ale superbului Maybach EQS SUV (peste 200.000 euro) cu care Cristina Ștefania a venit la programare.

Imagini de senzație cu iubita lui Speak

La fel de asortate sunt și curbele plăcute ale mașinii cu detaliile sculpturale pe care colanții impecabil de mulați ai Cristinei le pun în valoare. Jacheta neagră oversize, pe care ”Libelula” lui Speak o poartă, accentuează acest contrast cu picioarele fetei.

Niște indicatoare nesuferite cu ”parcarea interzistă” (cine le-o fi pus acolo?) blochează pentru o clipă superba priveliște, însă Cristina Ștefania continuă defilarea, ca pe un podium imaginar, spre intrarea în clinica de beauty.

O fată care se întreține înseamnă o dovadă de iubire și mai ales respect pentru bărbatul de lângă ea. Degeaba spunea Speak în podcastul lui Bordea că ”e o victimă”! Așa victimă să tot fii! Nu doar că a prins libelula de coadă, dar ea vine de bunăvoie la el și mai ales se face și frumoasă pentru artist.

După recentul ei debut în actorie din filmul Cursa, Cristina Ștefania probabil și-a făcut un program mai intens la fitness și beauty. Nu e exclus să fie doar începutul unei frumoase cariere, pe lângă cea de artistă, ori asta presupune și mai mult sport. Deci uite cum norocul l-a lovit din nou pe Speak. Și nu e exclus să rămână multă vreme în top, alături de Cristina Ștefania. Prea multe cuvinte, prea puține poze. Vă lăsăm să admirați, că aveți ce!

CITEȘTE ȘI: Ștefania, debut cu scântei în filmul „Cursa”! S-a sărutat cu doi actori, dar „libelula” rămâne tot a lui Speak! „Mi-a plăcut enorm experiența”

NU RATA: Speak și Ștefania au sărbătorit 7 ani de relație. Ce mesaj i-a trimis artistul logodnicei sale. „Nu credeam”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.