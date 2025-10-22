Acasă » Exclusiv » Ștefania, debut cu scântei în filmul „Cursa”! S-a sărutat cu doi actori, dar „libelula” rămâne tot a lui Speak! „Mi-a plăcut enorm experiența”

Ștefania, debut cu scântei în filmul „Cursa”! S-a sărutat cu doi actori, dar „libelula” rămâne tot a lui Speak! „Mi-a plăcut enorm experiența”

De: Eliza Popescu 22/10/2025 | 18:06
Recent a avut loc avanpremiera de gală a filmului „Cursa”, iar Speak și Ștefania au strălucit ca de fiecare dată! Frumoasa artistă și-a făcut debutul în actorie, având chiar rolul principal feminin. Vă spunem doar atât: dacă erați în sală, sigur i-ați fi recomandat lui Speak să își pună mâinile la ochi! Nu de alta, dar „libelula” lui nu s-a sărutat doar cu unul, ci cu doi actori diferiți, iar scenele sunt cam…pasionale! Cei doi au oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care au vorbit despre noul început al Ștefaniei, dar și despre cum a gestionat Speak această provocare. Gelozii, drame? Aflați totul în rândurile de mai jos!

Speak și Ștefania formează un cuplu solid de peste opt ani, iar relația lor a părut mereu una echilibrată… cel puțin în fața camerelor! Totuși, odată cu debutul Ștefaniei în actorie, Speak a avut nevoie de muuultă răbdare și înțelegere. Frumoasa artistă și-a început cariera cinematografică în forță, primind un rol important în filmul lui Codin Maticiuc, iar scenele fierbinți nu au lipsit din scenariu. Ștefania și-a luat rolul foarte în serios și a intrat rapid în pielea personajului. Cât despre Speak? Ei bine… a reacționat exact cum ne-am fi așteptat!

Speak și Ștefania, totul despre rolul șatenei din filmul Cursa

„E foarte hotărâtă și dornică de…”

Ștefania și-a făcut debutul în actorie, într-un rol principal de senzație în filmul „Cursa”, produs de Codin Maticiuc. La avanpremiera de gală, nu putea lipsi Speak, care a venit să-și susțină partenera și să trăiască alături de ea emoțiile primelor cadre de pe marele ecran. Cei doi au atras toate privirile pe covorul roșu și au oferit declarații exclusive pentru CANCAN.RO

CANCAN.RO: Felicitări pentru rolul din film, Ștefania! Ești artistă, dansatoare și acum, actriță! Ce poți să ne spui despre asta?

Ștefania: Pot să vă zic să îmi place foarte mult!

Speak: Și gătește și foarte bine, ca sa știți! Nu e doar în zona artistică. Face ciorbă de afumătură, paste, sarmale…

CANCAN.RO: Deci e wifey-material!

Speak: Da, da, demult!

Ștefania: S-a luat deja materialul, s-a luat! Deci, superb. Mi-a plăcut enorm experiența. Sunt mândră și recunoscătoare că fac parte din această poveste. Sunt emoționată și îmi doresc să mai pot trece prin astfel de emoții plăcute.

Speak, încredere totală în ”libelula” lui/ Foto> Instagram

CANCAN.RO: Ești mândru, Speak?

Speak: Sunt foarte mândru. Mândru e puțin spus. Ea își dorea de foarte mult timp să joace într-un film și mi se pare că rolul ăsta i s-a potrivit perfect. Pentru un început în domeniu, e perfect.

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre film? Ce rol ai avut?

Ștefania: Am avut rolul principal feminin. Îmi iubesc personajul! Se aseamănă cu mine pe parte artistică, pentru că este artistă, dar este și foarte îndrăzneață, foarte curajoasă și ia deciziile fără să se gândească prea mult. E bine!

CANCAN.RO: Seamănă vreun pic cu tine din punctul ăsta de vedere?

Ștefania: Pe partea asta, da! E foarte hotărâtă și dornică de succes, deci cred că da! Da, semănăm!

Relația dintre Speak și Ștefania este una bazată pe încredere totală! După scenele pasionale pe care Ștefania le-a avut în filmul „Cursa” alături de Codin Maticiuc și Adi Istrate, Speak s-a arătat mai mândru ca niciodată de iubita lui. Artistul pare că a înțeles perfect că a fost un simplu rol, iar Ștefania a demonstrat tuturor cât de potrivită este pentru actorie!

CITEȘTE ȘI: Speak va înnebuni când va afla! Cristina Ştefania are trecut amoros zbuciumat. Libelula” lui mult iubită a picat în mrejele unui luptător celebru

NU RATA: „Cursa”, primul film românesc cu și despre curse ilegale! Codin Maticiuc a acceptat provocarea doar după ce EA a intrat în joc! “Bărbații să stea mai în spate!”

