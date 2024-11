Speak va înnebuni când va afla! Cristina Ştefania are trecut amoros zbuciumat. Libelula” lui mult iubită a picat în mrejele unui luptător celebru

Speak va înnebuni când va afla! ”Libelula” lui mult iubită a avut o aventură cu unul dintre cei mai controversați luptători din RXF! CANCAN.RO a aflat toate detaliile idilei! Pe Ștefania nici n-a mai interesat-o că omul era într-o relație! Luați popcorn! 🍿

În prezent, Speak și Ștefania formează un cuplu de mai bine de șapte ani, iar artistul și-a cerut iubita de soție, în cadrul unui episod din ”Asia Express”. Toate bune și frumoase până aici! Cei doi chiar par să formeze un cuplu durabil și să aibă o relație de vis. În trecut însă, ”Libelula” pare să fi zburat din floare în floare mai ceva decât o albinuță! 🐝

Să începem povestea! Recent, CANCAN.RO a aflat că, înainte cu câteva luni ca Ștefania să se îndrăgostească de Speak, a avut o idilă scurtă și intensă cu nimeni altul decât… Meko! Pam, pam!

Prin 2016-2017, Ștefania încă era dansatoare în club, căci știm deja că aceasta este meseria sa de bază. Cum și lui Meko îi plăcea foarte mult să frecventeze cluburile la vremea respectivă, drumurile celor doi s-au intersectat inevitabil. Inevitabilă a fost și conexiunea dintre cei doi, spun sursele noastre. Mult mai tânără și poate mai puțin ”coaptă” la minte atunci, Ștefania a lui Speak a picat în mrejele luptătorului din RXF destul de repejor.

Dacă nu ne credeți, vă arătăm și această poză obținută de CANCAN.RO! Dovada incontestabilă că ceea ce spunem este real! După cum puteți observa, în fotografia noastră, alături de Meko, este chiar Ștefania, lucru ușor de remarcat dacă analiză tatuajul de pe mână!

NU RATA: Meko, un nou șir de declarații fără perdea! ”M-au încălzit toate fetele frumoase”+ ”Acasă gestionez situația foarte bine, pentru că am potențial”

Ștefania, idilă cu Meko în ciuda Irinei

Problema abia acum vine, însă! După cum știm deja și ne-a povestit chiar el în interviul CAN CAN EXCLUSIV, Meko se iubește cu Irina, mama fiului său, din adolescență! La un calcul simplu, deducem că Meko era cu Irina în perioada în care s-a cuplat cu Ștefania a lui Speak! Chiar și așa, pe ”Libelulă” pare să n-o fi interesat prea mult relația afaceristului, așa că a ales să își continue povestea de dragoste alături de el, în ciuda Irinei! Cam urât, am spune noi!

Povestea de iubire dintre Ștefania a lui Speak și Meko s-a încheiat rapid, însă! Nu, nu pentru că pe Ștefania ar fi deranjat-o relația acestuia, ci pentru că luptătorul din RXF a intrat la… închisoare! ⛓️👮 Așadar, fiecare și-a văzut de drumul său, după idila de câteva luni. Meko, tot alături de mama fiului său, iar Ștefania s-a aruncat în brațele lui Speak.

VEZI ȘI: CANCAN.RO are detalii uluitoare! Celebrul Meko a pierdut toată averea, 500.000 $, iar soția însărcinată l-a salvat! ”Fura mâncare și-mi aducea în garsonieră!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.