Taxiurile fără șofer cuceresc lumea! Cât de sigure sunt mașinile autonome

Taxiurile autonome prind viteză în marile orașe din SUA. Cursele „fără șofer” atrag tot mai mulți curioși, dar ridică și numeroase întrebări despre siguranță, costuri și viitorul transportului urban.

San Francisco, orașul considerat laboratorul tehnologiilor futuriste, a ajuns într-un punct de cotitură. La început, localnicii respingeau mașinile autonome, temându-se de accidente și de pierderea locurilor de muncă. Iar temerile păreau justificate: un taxi Cruise, al companiei General Motors, a lovit și târât un pieton, incident care a scos întreaga flotă de pe șosea.

În timp ce reputația modelului Cruise s-a prăbușit catastrofal, Waymo, serviciul de robo-taxi mai precaut al companiei Google, a rămas pe piață. Rezultatul? Orașul a devenit, în mod neașteptat, dependent de cursele autonome.

Acum, un nou jucător intră în scenă: Zoox, robo-taxiul Amazon în formă de trăsură futuristă, fără volan și fără șofer. Programul de testare gratuită începe chiar în San Francisco, primul oraș unde se înfruntă direct cu Waymo. Amazon își testează deja flota în Las Vegas și vrea să o extindă la Miami și Austin, relatează New York Times.

Cum arată o cursă într-un Zoox

Jurnaliștii care au testat serviciul de robo-taxi descriu experiența ca pe o combinație între mașină de lux și navă spațială. Interiorul are patru locuri așezate față în față, încărcătoare wireless și ecrane tactile pentru temperatură, muzică și deschiderea ușilor.

Zoox accelerează lin și frânează elegant, dar e programat să fie excesiv de precaut. Nu se abate de la limitele de viteză, iar pasagerii trebuie uneori să meargă câteva străzi până la „zona sigură” în care taxiul oprește.

Deocamdată, doar persoanele aflate pe lista de așteptare pot comanda o cursă, într-o zonă restrânsă a orașului. Serviciul promite să se extindă în 2026.

Taxiurile fără șofer: viitor luminos sau haos robotizat

Susținătorii cred că taxiurile autonome pot reduce accidentele grave provocate de șoferii umani distrași, obosiți sau în stare de ebrietate. Waymo susține chiar că oamenii produc de până la 13 ori mai multe accidente cu victime.

Criticii, în schimb, atrag atenția asupra prețurilor ridicate, rigidității (nu te preiau de oriunde) și faptului că mașinile autonome pot face și ele erori fatale.

Un lucru e sigur: revoluția robo-taxiurilor a început, iar străzile Americii vor deveni pista de întrecere a celor mai ambițioase servicii „fără șofer”.

