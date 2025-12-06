Acasă » Știri » Elena Băsescu, de nerecunoscut! Transformarea şocantă a fiicei fostului preşedinte al României

De: David Ioan 06/12/2025 | 15:25
Elena Băsescu, de nerecunoscut. Foto: Facebook
Pe 6 decembrie, chiar de Sfântul Nicolae, familia fostului președinte Traian Băsescu a sărbătorit 50 de ani de căsnicie. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă religioasă la biserică.

Totuși, momentul care a atras atenția publicului nu a fost doar aniversarea cuplului prezidențial, ci apariția rară a Elenei Băsescu.

Fiica cea mică a lui Traian Băsescu a venit la biserică însoțită de cei trei copii ai săi – Traian jr, Sofia și Anastasia. Imaginile distribuite online au surprins o Elena vizibil schimbată, cu o siluetă mai plinuță decât în trecut.

Contrastul este cu atât mai puternic cu cât, în urmă cu un deceniu, Elena era considerată una dintre cele mai sexy apariții din politica românească. Ținutele îndrăznețe, aparițiile mondene și stilul său extravagant o transformaseră într-un adevărat personaj de tabloid.

Elena Băsescu a fost prezentă la nunta de aur a părinţilor săi. Foto: Facebook

Elena Băsescu s-a remarcat în 2009, când a devenit europarlamentar, fiind una dintre cele mai tinere figuri politice românești la acea vreme. Intrarea ei în Parlamentul European a fost intens mediatizată, iar tabloidele au urmărit fiecare pas al „prințesei politicii”, cum era supranumită.

În paralel, viața personală a Elenei a fost mereu în atenția publicului: relațiile sentimentale, aparițiile la evenimente mondene și stilul vestimentar au alimentat paginile de cancan.

Elena Băsescu a fost prezentă la Nunta de Aur a părinţilor săi

După perioada politică, Elena Băsescu a ales să se retragă din lumina reflectoarelor. A devenit mamă și s-a dedicat creșterii celor trei copii, preferând discreția și viața departe de scandaluri. Transformarea ei este evidentă: dintr-o tânără sexy și mereu prezentă în tabloide, Elena s-a transformat într-o mamă matură, cu un stil de viață diferit.

La Nunta de Aur a părinților, contrastul dintre eleganța clasică a Mariei Băsescu, care a purtat un costum bleumarin impecabil, și apariția Elenei, mai relaxată și vizibil schimbată, a fost remarcat de toți cei prezenți. Evenimentul a fost un prilej de reuniune pentru întreaga familie, dar și un moment în care Elena Băsescu a reapărut în atenția publicului.

Astfel, aniversarea de 50 de ani de căsnicie a lui Traian și Maria Băsescu nu a fost doar o celebrare a iubirii lor de jumătate de secol, ci și ocazia de a observa transformarea fiicei lor. Elena Băsescu, odinioară una dintre cele mai sexy figuri din politica românească, a devenit astăzi o mamă discretă, dar care reușește să atragă atenția la fiecare apariție rară.

