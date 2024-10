Ce a putut să pățească o româncă după ce și-a comandat un Uber în Istanbul: ”Intuiești!”

O nouă escrocherie circulă printre turiștii din Turcia. O româncă, aflată în vacanță în Istanbul, a fost victima unei înșelătorii, după ce a solicitat o cursă Uber. Află, în articol, ce a pățit femeia, de fapt!

O româncă a povestit cum a fost escrocată în Istanbul, după ce a cerut o cursă Uber. Femeia a împărtășit întâmplarea pe un grup destinat turiștilor. Astfel, mai mulți oameni au mărturisit că au trecut prin înșelătorii similare. Este important ca vizitatorii să fie foarte atenți la câteva detalii pentru nu cădea în plasa celor care caută să se îmbogățească peste noapte.

Foarte multe înșelătorii circulă atât în România, cât și peste hotare. În timp ce unii escroci încearcă să păcălească oamenii în mediul online cu tot felul de mesaje sau link-uri trimise pe rețelele de socializare, alții îi au în vizor pe turiști.

Recent, o româncă a povestit pe un grup destinat turiștilor, cum a fost păcălită în Istanbul, după ce a solicitat o cursă Uber. Ei bine, femeia s-a trezit cu un taxi, iar la final, a avut de plătit un preț mult mai mare.

După ce femeia a povestit în mediul online ce a pățit, mai mulți oameni au scris în secțiunea de comentarii că și eu au fost păcăliți în Istanbul. O altă româncă a mărturisit că șoferul unui taxi a blocat-o în mașină. Abia după ce l-a amenințat că va suna la poliție, acesta a acceptat să deschidă portiera.

Există și o altă escrocherie care circulă în Turcia în ceea ce privește transportul. Mai exact, după ce comandă o cursă, turiștii observă în aplicație că a fost anulată. Astfel, șoferii le opresc 20 de lire turcești pentru acest lucru, cu toate că nu au renunțat la serviciul oferit de ei de bună voie.

„La fel am întâlnit și eu, dar nu am anulat cursa să le dau lor cash. Toți ziceau să anulez și să plătesc lor triplu cash. Toți sunt niște hoți acolo. Am renunțat și am luat tramvaiul”, a spus o altă persoană.