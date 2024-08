ATENȚIE, înșelătorie cu medicamente! Escrocii promit vindecarea cancerului. Pericolul la care ne expunem, de fapt

O nouă înșelătorie gravă circulă în mediul online! Mare atenție dacă sunteți tentați să cumpărați medicamente de pe internet. Pe rețelele de socializare, au apărut mai multe reclame la pastile care promit vindecarea în mod miraculos a unor boli serioase. În realitate, aceste tratamente pot fi periculoase pentru sănătate. De asemenea, polițiștii au transmis că escrocii sunt greu de găsit, iar banii nu mai pot fi recuperați.

În mediul online, au apărut mai multe reclame mincinoase la medicamente. Escrocii le promit oamenilor că pastilele vindecă boli care încă pun în dificultate oamenii de ştiinţă, precum cancer, alzheimer sau afecțiuni cardiace. Unele persoane cer sfatul specialiștilor, însă apelează la ajutor abia după ce au urmat tratamentul „miraculos”.

Reclamele înșelătoare sunt promovate în mediul online, iar cei interesați sunt direcționați către un website, unde sunt expuse medicamentele-minune. Această escrocherie este una destul de serioasă și poate avea efecte grave.

Prețul unor astfel de medicamente nu este deloc unul mic, iar oamenii ajung să plătească și 900 de lei. De asemenea, escrocii oferă și sfaturi pentru urmarea tratamentului. Totodată, clienții sunt asigurați că pastilele au fost aprobate de Ministerul Sănătății.

Un bărbat de 55 de ani a apelat la un astfel de produs în speranța că se va vindeca din cancer. Pacientul nu a pierdut doar banii. Din nefericire, pastilele comandate pe internet i-au agravat și starea de sănătate.

Pentru a avea credibilitate în fața oamenilor, escrocii se folosesc și de imaginea persoanelor publice, specialiști de renume care „recomandă” medicamentele. Printre ei se numără și Mihail Pautov, medic și prezentatorul emisiunii cu teme de sănătate – Medicool. Acesta a acționat deja și pe cale legală.

„Vedem aici o reclamă care are marca Medicool pe ea și pare că eu fac o reclamă la ceva de slăbit, la niște pastile de slăbit pe care eu niciodată nu le-aș promova. Am sesizat Parchetului în nenumărate cereri, am primit număr de înregistrare și cazul nu a fost niciodată soluţionat.”, a mărturisit medicul Mihail Pautov.