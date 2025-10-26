Acasă » Știri » Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele!

Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele!

De: Mirela Loșniță 26/10/2025 | 15:14

Ozana Barabancea, cunoscută pentru stilul ei nonconformist, a atras toate privirile sfințirea Catedralei Naționale din București. Acest eveniment istoric a reunit numeroase personalități publice, politicieni, dar și credincioși din toate colțurile lumii.

Ozana Barabancea, cunoscută pentru stilul său excentric, nu s-a abătut de la această regulă nici la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Vedeta a atras atenția tuturor printr-o apariție atipică, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului și a venit îmbrăcată foarte…colorat!

Ținuta atipică purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Naționale

Apariția sa plină de culoare a fost remarcată de toți cei prezenți. Vedeta a ales să poarte o pereche de pantaloni largi, de un albastru intens, pe care i-a asortat cu un sacou colorat, într-o combinație ce i-a pus în valoare atât stilul, cât și silueta. Ținuta sa a fost completată de un accesoriu alb purtat pe cap, care a adăugat un plus de eleganță.

În picioare, Ozana a ales să poarte o pereche de ghete maro cu talpă înaltă. De asemenea, vedeta și-a completat ținuta cu o pereche de ochelari cu rame albe, un accesoriu care i-a pus în valoare stilul sofisticat și personalitatea puternică. Ozana Barabancea și-a făcut apariția la eveniment alături de fiica ei, Gloria.

Fiica Ozanei a optat pentru un costum negru elegant, peste care a adăugat un palton în aceeași nuanță, iar în picioare a ales să poarte o pereche de adidași negri comozi. Cele două au atras atenția instant prin eleganța de care au dat dovadă la acest eveniment.

