Ținuta BIZARĂ purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Pelerinii au făcut ochii cât cepele!

Ozana Barabancea, cunoscută pentru stilul său excentric, nu s-a abătut de la această regulă nici la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Vedeta a atras atenția tuturor printr-o apariție atipică, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului și a venit îmbrăcată foarte…colorat!

Ținuta atipică purtată de Ozana Barabancea la sfințirea Catedralei Naționale

Apariția sa plină de culoare a fost remarcată de toți cei prezenți. Vedeta a ales să poarte o pereche de pantaloni largi, de un albastru intens, pe care i-a asortat cu un sacou colorat, într-o combinație ce i-a pus în valoare atât stilul, cât și silueta. Ținuta sa a fost completată de un accesoriu alb purtat pe cap, care a adăugat un plus de eleganță.

În picioare, Ozana a ales să poarte o pereche de ghete maro cu talpă înaltă. De asemenea, vedeta și-a completat ținuta cu o pereche de ochelari cu rame albe, un accesoriu care i-a pus în valoare stilul sofisticat și personalitatea puternică. Ozana Barabancea și-a făcut apariția la eveniment alături de fiica ei, Gloria.

Fiica Ozanei a optat pentru un costum negru elegant, peste care a adăugat un palton în aceeași nuanță, iar în picioare a ales să poarte o pereche de adidași negri comozi. Cele două au atras atenția instant prin eleganța de care au dat dovadă la acest eveniment.

