Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. Ce secret are vedeta: „Am renunțat la...”

Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni și a împărtășit secretul ei cu fanii. Vedeta este foarte mândră de evoluția sa și mărturisește că poate chiar să îi poarte hainele Gloriei, fiica ei. Iată ce a spus!

Ozana Barabancea și-a ținut la curent fanii în procesul său de slăbire și le-a oferit acestora sfaturi esențiale. Vedeta a apelat la un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată, iar rezultatele au apărut.

Cum a slăbit Ozana Barabancea 24 de kilograme

Vedeta a mărturisit că acum poate împărți garderoba cu fiica ei, Gloria, iar acest lucru o bucură nespus și îi demonstrează că a evoluat. Ozana Barabancea a împărțit micile ei secrete din lupta cu kilogramele: a renunțat la alimentele din supermarketuri și a adoptat un stil de viață sănătos.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei, pentru că acum îmi permit! (…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic: «Hai, Ozana, că poți!». Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a scris Ozana Barabancea în mediul online.

În urmă cu 8 ani, vedeta a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, dar a acumulat câteva kilograme în perioada pandemiei. Mai apoi, în anul 2022, aceasta a apelat la inelul gastric.

„Mi-a fost un pic frică de această operație, am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație. Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat.(…) Am reușit să slăbesc, unii zic că prea mult, dar eu mă simțeam foarte bine, dar pandemia mi-a făcut felul. M-a bulversat și am început să mă îngraș. Și iar m-am dus la domnul doctor și mi-a pus inel. Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme, eram wow, făceam și sport, arătam bine.

Acum lumea îmi spune că e un pic mai bine, eram mult prea slabă. Eu nu mi-am dat seama. După prima operație nu puteam să mai cânt așa de bine, dar după ce mi-a pus inelul am renăscut vocal. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. După o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operația de micșorare a stomacului. S-a întâmplat o minune”, spunea Ozana Barabancea în urmă cu ceva timp.

