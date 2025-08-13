Acasă » Știri » Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. Ce secret are vedeta: „Am renunțat la…”

Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. Ce secret are vedeta: „Am renunțat la…”

De: Denisa Iordache 13/08/2025 | 14:45
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. Ce secret are vedeta: „Am renunțat la...”
Ozana Barabancea, la emisiunea 40 de întrebări, cu Denise Rifai/ Sursa foto: Captură Kanal D

Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în doar trei luni și a împărtășit secretul ei cu fanii. Vedeta este foarte mândră de evoluția sa și mărturisește că poate chiar să îi poarte hainele Gloriei, fiica ei. Iată ce a spus!

Ozana Barabancea și-a ținut la curent fanii în procesul său de slăbire și le-a oferit acestora sfaturi esențiale. Vedeta a apelat la un stil de viață sănătos și o dietă echilibrată, iar rezultatele au apărut.

Cum a slăbit Ozana Barabancea 24 de kilograme

Vedeta a mărturisit că acum poate împărți garderoba cu fiica ei, Gloria, iar acest lucru o bucură nespus și îi demonstrează că a evoluat. Ozana Barabancea a împărțit micile ei secrete din lupta cu kilogramele: a renunțat la alimentele din supermarketuri și a adoptat un stil de viață sănătos.

„M-am înjumătățit în ultimele trei luni! Minus 24 de kg! Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei, pentru că acum îmi permit! (…) Pentru că mănânc și mă hrănesc, pentru că am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram dependentă! Am renunțat la alimentele otrăvitoare din supermarketuri și m-am disciplinat! Mă hrănesc, nu mă otrăvesc și nu mă las ispitită de multe gusturi ademenitoare, dar dăunătoare! (…) Admirația oglinzii îmi șoptește zilnic:

«Hai, Ozana, că poți!». Cel mai frumos cadou pe care-l voi primi de ziua mea este o greutate ca în liceu. Acolo e ținta mea. Să întineresc frumos! Vă pup!”, a scris Ozana Barabancea în mediul online.

Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog avertizează :„Să fim atenți la fenomenele extreme”
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R....
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

În urmă cu 8 ani, vedeta a trecut printr-o operație de micșorare a stomacului, dar a acumulat câteva kilograme în perioada pandemiei. Mai apoi, în anul 2022, aceasta a apelat la inelul gastric.

„Mi-a fost un pic frică de această operație, am făcut-o cu binecuvântarea duhovnicului meu, pe 20 iunie 2017, la domnul Rubin Munteanu. Mi-a dat o nouă șansă, eu nu am vrut neapărat să arăt bine. Eram foarte grasă, de la 128 am ajuns la 116 și la 114 am ajuns pe masa de operație. Reușisem să slăbesc cu dietă de la 128 la 116. M-am dus efectiv și m-am operat.(…) Am reușit să slăbesc, unii zic că prea mult, dar eu mă simțeam foarte bine, dar pandemia mi-a făcut felul. M-a bulversat și am început să mă îngraș. Și iar m-am dus la domnul doctor și mi-a pus inel. Prima dată mi-am tăiat stomacul, am slăbit 45 de kilograme, eram wow, făceam și sport, arătam bine.
Acum lumea îmi spune că e un pic mai bine, eram mult prea slabă. Eu nu mi-am dat seama. După prima operație nu puteam să mai cânt așa de bine, dar după ce mi-a pus inelul am renăscut vocal. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. După o săptămână am reușit să cânt așa cum cântam înainte de operația de micșorare a stomacului. S-a întâmplat o minune”, spunea Ozana Barabancea în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI:

Ozana Barabancea are probleme de sănătate! Ce le-a transmis fanilor ei: „Cu Dumnezeu înainte”

Motivul pentru care Ozana Barabancea a ajuns jurat la ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1: ”Să fie clar: am fost abordată pentru…” Condiția pentru ca Andreea Bălan să revină

Tags:
Iți recomandăm
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
Știri
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru…
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de reorganizare
Mediafax
Ultimatum dat de Bolojan! Premierul le-a cerut reprezentanţilor instituţiilor subordonate Guvernului propuneri de...
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R. Bojariu, climatolog avertizează :„Să fim atenți la fenomenele extreme”
Gandul.ro
Toamna, la fel ca vara. Urmează temperaturi de august și în septembrie. R....
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata asigurării de sănătate la stat
Mediafax
Preoții, călugărițele și călugării nu vor mai fi primiți în spitale făra plata...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment secret cu o comoară în interior
Antena 3
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment...
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Digi 24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”....
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Digi24
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef...
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în bănci
kanald.ro
Când începe școala în 2025. Ministerul Educației a anunțat data la care elevii revin în...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
kfetele.ro
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o relație cu fostul coleg de celulă
observatornews.ro
Deținutul de la Mărgineni ar fi evadat pentru că soția lui ar fi avut o...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
go4it.ro
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu apare niciodată în public, și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 ani
Fanatik.ro
Cum arată George Soros la 95 ani! Cel mai hulit personaj de români, care nu...
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O modalitate de a-i forța pe giganții online”
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor:...
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Capital.ro
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Primele facturi după plafonare. Românii se confruntă cu sume neașteptat de mari
evz.ro
Primele facturi după plafonare. Românii se confruntă cu sume neașteptat de mari
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
Gandul.ro
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat...
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt,...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de a rămâne cu casa goală
radioimpuls.ro
Detalii neștiute din culisele despărțirii lui Dorian Popa de Babs. Artistul era pe punctul de...
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și III și ce cotizații plătești
Fanatik.ro
Cum îți poți crește pensia în România. Specialiștii explică diferența dintre Pilonul I, II și...
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI...
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în soare. Danir a murit în chinuri
Yellow News
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
Ce face Radu Vâlcan imediat după ce termină filmările la Insula Iubirii: ”Nu numai eu, toți colegii!
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 14 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde
Test de logică | Aceste două imagini par identice, dar nu sunt. Găsiți 3 diferențe în 15 de secunde
Motivul REAL pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 22 de ani. A spus TOT ...
Motivul REAL pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 22 de ani. A spus TOT abia acum: ”Am știut de la bun început”
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să ...
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie: ”Adevărata realizare este să rămâi bun”
Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit ...
Drama neștiută a Mariei Avram de la Insula Iubirii 2025. A fost la un pas de tragedie: ”Mi s-au învinețit buzele, mâinile”
Vezi toate știrile
×