Recunoști vedeta din imagine?! Astăzi e una dintre cele mai iubite prezentatoare de la Pro TV

Tu recunoști cine e tânăra din pozele de mai jos? În prezent este o mare prezentatoare din România, iar zâmbetul și look-ul ei au rămas aproape neschimbate după aproape 30 de ani. De la o tânără care se pregătea pentru un job obișnuit, a ajuns să fie chipul pe care milioane de români îl văd în fiecare dimineață, oferind informații utile pentru toată lumea.

Deși a ajuns în televiziune la vârsta de 38 de ani, a devenit rapid îndrăgită de milioane de români. Se bucură ce multă notorietate și poate fi văzută aproape zilnic pe micile ecrane prezentând o rubrică așteptată de mulți pasionați ai astrologiei. Prezența ei naturală i-a făcut pe mulți să fe curioși de acești domeniu. Tu ai ghicit cine e această prezentatoare care a reușit să rămână atât de memorabilă și iubită de public după atâta timp?

Neti Sandu este tânăra din imagini

Neti Sandu a lucrat timp de mai mulți ani într-un domeniu fără legătură cu micul ecran. Înainte de schimbarea majoră din cariera sa, ocupa postul de bibliotecar într-un institut de proiectări și arhitectură – un loc de muncă sigur, cu program fix, dar care, treptat, nu i-a mai adus satisfacția de care avea nevoie.

Chiar dacă rutina profesională era una repetitivă, Neti a rămas mereu aproape de pasiunile ei: lectura, studiul și dorința de a descoperi lucruri noi. Își făcea timp să citească, să învețe și să exploreze domenii care o atrăgeau, iar această nevoie de cunoaștere i-a deschis, în cele din urmă, drumul către astrologie. La început, interesul pentru acest domeniu a fost doar o curiozitate personală, însă cu timpul s-a transformat într-o preocupare serioasă și, în final, în profesia care avea să-i schimbe destinul.

„Viața mea era destul de monotonă, să zic așa, pentru că trebuia să respect programul de la 8.00 la 16.30, dar în timpul acesta am făcut și facultatea, am citit foarte mult – era ca și cum urcam un munte și mă îmbogățeam pe măsură ce ajungeam în vârf. Așa mi s-a părut perioada aceea, deși era o perioadă monotonă, profesional vorbind, în timpul acesta acumulările de cunoștințe și studiile pe care le-am făcut m-au îmbogățit. Creșterea de aici am simțit-o, din studiu.”, a declarat Neti Sandu, potrivit viva.ro.

