Zodia care va încasa o primă uriașă de Crăciun. Neti Sandu avertizează: Există un revers al medaliei!

De: Mirela Loșniță 28/11/2025 | 16:49
Universul anunță schimbări importante la sfârșit de an, iar pentru un nativ, veștile se anunță extrem de bune. Dacă pentru anumite zodii urmează un val de noroc și oportunități neașteptate, pentru un semn zodiacal, sfârșitul de an poate aduce un succes pe plan financiar.

Neti Sandu este unul dintre cei mai apreciați astrologi de la noi din țară și i-a obișnuit pe oameni ca de fiecare dată să le aducă vești importante. De această dată, vedeta a făcut previziuni pentru Crăciun 2025.

Zodia care va încasa o primă uriașă de Crăciun

Pentru Scorpioni, perioada aceasta îi prinde cu Mercur retrograd chiar în zodia lor. După ce a trecut prin Scorpion, a mers în Săgetător și acum se întoarce, iar asta înseamnă că nativii sunt invitați să pună ordine în tot ce ține de comunicare: acte, discuții importante, mesaje trimise în grabă sau planuri făcute superficial.

Dacă vor să își organizeze o plecare, o rezervare sau o călătorie, e momentul perfect să fie atenți la detalii, pentru că ceva s-ar putea să nu fi fost făcut cum trebuie din prima. Retrogradarea vine cu ocazia de a repara și de a ajusta lucrurile. Între timp, Marte și Soarele intră în sectorul banilor, ceea ce poate aduce bani în plus: un salariu mai mare, un bonus, o primă sau chiar un sprijin venit prin partener.

Totuși, Saturn le poate cere responsabilitate, amintindu-le de obligații pe care nu le mai pot amâna. Cu alte cuvinte, vin bani, dar vin și responsabilități, așa că prudența rămâne necesară. Saturn retrograd în zona sentimentelor poate provoca o anumită răceală sau distanță emoțională față de partenerul de viață. Nu e neapărat ceva grav sau concret, ci mai degrabă o stare trecătoare, care poate crea impresia că lucrurile sunt mai complicate decât sunt în realitate.

