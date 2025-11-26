Cele două zodii care se căsătoresc în anul 2026. Astrele le surâd acestor norocoși

Anul 2026 vine cu vești bune pentru două zodii. Acești nativi norocoși ai zodiacului vor avea parte de iubirea absolută și vor trece la următorul pas: se căsătoresc! Află în articol dacă ești unul dintre norocoși!

Anul care vine aduce schimbări majore în viețile zodiilor. De la schimbări profesionale, la sume mari de bani, până la marele „DA”. Astăzi vă dezvăluim care sunt cei doi nativi care au mari șanse să se căsătorească în anul 2026.

Zodiile care se căsătoresc

Rac

Anul 2026 vine cu o mulțime de schimbări pentru acești nativi. Influența pozitivă a lui Jupiter le aduce energii și conexiuni importante racilor. Cei care sunt într-o relație au șanse mari să se căsătorească, iar cei care sunt singuri și în căutarea sufletului pereche, vor intra cu siguranță într-o relație care va duce spre altar pe viitor.

Pești

Pentru Pești se anunță un an plin de romantism și creativitate. Influența pozitivă a lui Neptun le aduce acestor nativi conexiuni spirituale și sentimente profunde care îi determină să treacă la următorul nivel alături de partener.

Astfel, anul 2026 vine cu vești bune pentru acești norocoși ai zodiacului. Cele două zodii vor avea parte de povești de iubire ca în povești.

2026 este An Universal – cifra destinului este 1

Anul 2026 este un An Universal (2+0+2+6=10, 1+0=1). Prin urmare, acest an are vibrația Anului 1 și reprezintă noi începuturi. Această combinație de numere ne spune că vom avea un an plin de schimbări, alegeri noi și curajoase, conexiuni noi și oportunități noi.

Anul 2026 dă startul unor noi începuturi pentru fiecare zodie, astfel că pentru anumiți nativi din zodiac va fi momentul perfect să ia totul de la 0, dacă vor să își schimbe total viața (VEZI AICI PREVIZIUNILE PENTRU FIECARE ZODIE).