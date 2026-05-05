Guvernul Bolojan a picat! Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi

Zi decisivă pe scena politică: astăzi se votează moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan, un demers inițiat de PSD și AUR, care ar putea schimba complet configurația puterii. Votul din Parlament va stabili dacă actualul Guvern rămâne în funcție sau este demis, într-un context tensionat și marcat de negocieri intense în culise.

Deși moțiunea „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a pornit cu un număr solid de susținători, în ultimele ore mai mulți parlamentari s-au retras, complicând calculele inițiatorilor Liberalii au încercat să recupereze teren, purtând discuții individuale pentru a atrage voturi decisive. În paralel, PSD a făcut propriile demersuri pentru a înclina balanța, miza fiind una majoră inclusiv pentru Sorin Grindeanu, a cărui poziție ar putea fi afectată de rezultat.

Zi decisivă pentru politica românească

În debutul votului, parlamentarii au fost chemați pe rând, în ordine alfabetică, pentru a-și exprima opțiunea. O parte dintre aleșii din PNL, dar și miniștri cu mandate parlamentare, au ales varianta „prezent, nu votez”. Exemple similare au venit și din USR sau UDMR. În schimb, parlamentarii din Opoziție și din PSD s-au prezentat la urne și au votat efectiv.

Dezbaterile din plen au fost marcate de schimburi dure de replici. Sorin Grindeanu a lansat atacuri directe la adresa premierului, acuzând distribuirea preferențială a fondurilor și probleme legate de numiri în companii de stat. La rândul său, Ilie Bolojan a respins acuzațiile, catalogând moțiunea drept „mincinoasă și cinică” și întrebând retoric de ce semnatarii nu au acționat mai devreme, dacă situația era atât de gravă.

Din partea USR, Radu Miruță a criticat inițiativa, susținând că aceasta nu oferă soluții și avertizând asupra riscurilor politice. În același timp, lideri ai AUR și alți parlamentari ai opoziției și-au exprimat încrederea că moțiunea va trece, deși incertitudinea rămâne ridicată.

Votul s-a încheiat, iar, potrivit informațiilor apărute, moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru". Împotrivă s-au înregistrat doar 4 voturi, iar 3 au fost declarate nule. Astfel, Ilie Bolojan și întreg cabinetul sunt demiși din funcții.

