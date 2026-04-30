Ilie Bolojan pune tunurile pe clasa politică! Declarația care a aprins scena publică

De: Maria Roșca 30/04/2026 | 14:16
Ilie Bolojan/ sursă foto: Profimedia

Ilie Bolojan transmite un avertisment ferm pentru clasa politică din România. Premierul subliniază clar necesitatea unei schimbări radicale de atitudine din partea colegilor de partid și face un apel la respectarea înțelegerilor și a programului de guvernare. 

În cadrul unui interviu, Ilie Bolojan le reamintește colegilor din politică faptul că cetățenii s-au săturat de promisiunile false făcute de-a lungul anilor și de problemele create de cei aflați la putere.

Reamintim că miercuri, 28 aprilie, a fost prezentată în plenul reunit al Parlamentului moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, intitulată „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, depusă de inițiatorii PSD, AUR și PACE. Votul final va avea loc marți, 5 mai. Întrebat dacă se așteaptă să fie trădat de colegii din PNL la votul moțiunii de cenzură, Ilie Bolojan susține că are toată încrederea că parlamentarii și-au învățat lecția din anii trecuți și au schimbat strategia de guvernare.

„Acum, la moţiunea de cenzură, fiecare parlamentar poate să voteze sau să nu voteze. Are această libertate. Şi eu am încredere în colegii din Partidul Naţional Liberal, pentru că toate poziţionările partidului din ultima perioadă au fost luate după discuţii interne în care au fost diferite păreri într-o formă de acţiune sau alta.

Dar la final a fost un vot covârşitor, în aşa fel încât, pe de o parte, să notificăm Partidul Social Democrat că o posibilă criză, acum o lună şi jumătate, nu aduce nimic României. Să facem un apel la un comportament responsabil, la respectarea înţelegerilor pe care le-am făcut atunci când am realizat această coaliţie. La respectarea programului de guvernare”, a spus Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile vechi”

Acesta susține că încrederea scăzută a cetățenilor față de conducători este justificată, motiv pentru care el are pretenții de la colegii de partid să se dedice total și să își asume responsabilitățile și promisiunile făcute. Premierul a subliniat că dacă aceste cerințe nu vor fi respectate și modul de guvernare nu va fi schimbat, politicienii riscă să fie schimbați în urma voturilor.

„Oamenii se aşteaptă ca cei care suntem în guvernare să lucrăm de dimineaţa până seara pentru această ţară, nu să fugim de răspundere, nu să generăm crize şi nu să tolerăm lucruri pe care la tine acasă nu le-ai tolera.

Deci, dacă noi nu înţelegem că nu mai putem să ne întoarcem la apucăturile lumii politice vechi, înseamnă că, dacă nu ţinem pasul cu aceste vremuri, oamenii ne vor schimba în vremurile care vor veni Şi eu înţeleg că Partidul Naţional Liberal şi-a învăţat lecţiile din aceşti ani, a văzut ce înseamnă să faci lucruri care nu sunt în regulă şi ne-am schimbat comportamentul”, a declarat Ilie Bolojan.

