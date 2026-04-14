Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Comparat cu Europa, diferența este surprinzătoare

Ilie Bolojan este în prezent premierul României. El a fost o prezență activă în domeniul politic de mulți ani, iar înainte de a fi desemnat pentru funcția pe care o are în acest moment a avut un parcurs important în administrația locală și centrală. Salariul său este unul uriaș, însă comparativ cu alte țări din Europa este unul modest.

Ilie Bolojan este în atenția poporului din țara noastră de ani de zile. Acesta a ocupat mai multe funcții importante de-a lungul timpului, iar cu ajutorul experienței acumulate a ajuns în postura de premier. Averea sa este făcută public, așa cum ar trebui să fie, iar datele puse la dispoziție sunt impresionante. Și salariul este unul semnificativ, dar în comparație cu veniturile din liderilor din Europa de Vest, suma pe care o primește este mult mai mică.

Ce salariu primește Ilie Bolojan

Premierul României se poate mândri cu activitatea sa profesională de-a lungul anilor. Acesta a fost profesor și administrator de firmă. Ulterior, a intrat în administrația publică: consilier local, membru în Consiliul Județean Bihor, prefect, secretar general al Guvernului, primar al Oradei (2008–2020) și apoi președinte al Consiliului Județean Bihor. Averea sa este afișată public și este una moderată, pentru câte funcții a ocupat. El are două terenuri în Vadul Crișului (moștenite); o casă de 100 mp; un apartament în Oradea; un autoturism Mercedes (2017) și conturi bancare în valoare totală de aproximativ 190.700 lei.

Cu toate acestea, salariul pe care îl primește Ilie Bolojan este unul modest. Astfel, are 26.450 lei brut/lună și 15.400 – 15.800 lei net/lună. Venitul este unul fix de câțtiva ani în România. Deși salariile pe care le au cei din domeniul public sunt destul de mare, în comparație cu alte țări, este mic. Banii pe care îi primesc liderii variază semnificativ, în funcție de economia fiecărei țări. De exemplu, premierul din Germania sau Elveția are venituri cu până la 10 ori mai mari. În alte state mai dezvoltate, liderii guvernului au salarii mai mari. Acest fapt arată realitatea din România, decalajul pe care îl are țara noastră atunci când vine vorba de economie, dar și de modul în care țara își tratează liderii politici.

