Acasă » Știri » Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă a soției lui Dani Stoian. Toți au admirat-o îndelung!

Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă a soției lui Dani Stoian. Toți au admirat-o îndelung!

De: Andreea Stăncescu 04/06/2026 | 22:44
Cum arată a doua rochie de mireasă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Zi de mare sărbătoare în familia lui Florin Salam! Pe 4 iunie 2026, Dani Stoian și-a unit destinul cu femeia pe care o iubește, în cadrul unei ceremonii religioase pline de emoție. După momentul special petrecut în biserică, mirii și invitații au continuat celebrarea la o petrecere spectaculoasă, care se desfășoară într-o atmosferă de poveste. Mireasa a optat pentru două rochii la marele eveniment din viața ei, alegând să strălucească în ținute diferite atât la ceremonia religioasă, cât și la petrecere.

Evenimentul a fost organizat cu atenție la fiecare detaliu și a impresionat prin eleganță și rafinament. Dacă la biserică decorul a fost dominat de flori albe și elemente simbolice încărcate de emoție, la restaurant atmosfera s-a schimbat complet. Aici, culoarea roșie a fost vedeta serii.

Trandafirii roșii, aranjamentele florale impunătoare și decorurile luxoase au transformat sala într-un spațiu demn de o nuntă regală. Mesele au fost decorate în ton cu tema aleasă, iar luminile și detaliile elegante au completat perfect cadrul festiv.

Cum arată a doua rochie a miresei

Mihaela, nora lui Florin Salam, a fost fără îndoială una dintre cele mai admirate apariții ale zilei. Pentru ceremonia religioasă, aceasta a ales o rochie tip sirenă, decorată cu numeroase perle și aplicații spectaculoase, care i-a evidențiat silueta și a atras toate privirile.

La petrecere, mireasa a surprins invitații cu o a doua ținută la fel de impresionantă. Noua rochie, realizată integral din paiete strălucitoare, i-a pus în valoare talia prin intermediul unui corset elegant. Modelul a fost completat de mâneci scurte și detalii sofisticate în zona spatelui, oferind un plus de rafinament.

Și preparatele servite invitaților au fost pe măsura evenimentului. Meniul a inclus aperitive rafinate, iar totul a fost gândit pentru a oferi o experiență culinară memorabilă celor prezenți. (Meniul poate fi văzut AICI)

CITEȘTE ȘI: Cine sunt nașii lui Dani Stoian și ai Mihaelei. Alexandru și Eliada Cantea sunt cunoscuți în lumea muzicii de petrecere

Ce au primit invitații lui Dani Stoian în loc de mărturii. Primele imagini de la petrecerea de nuntă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”
Știri
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală…
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Știri
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip...
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante
Adevarul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Click.ro
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă...
ULTIMA ORĂ
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o ...
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar ...
Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar fi apelat la ajutor de specialitate
Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori ...
Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori la petrecerea de nuntă!
Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină
Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină
Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ...
Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ”Una mă ținea, una lovea și alta filma”
Vezi toate știrile