Cum arată cea de-a doua rochie de mireasă a soției lui Dani Stoian. Toți au admirat-o îndelung!

Zi de mare sărbătoare în familia lui Florin Salam! Pe 4 iunie 2026, Dani Stoian și-a unit destinul cu femeia pe care o iubește, în cadrul unei ceremonii religioase pline de emoție. După momentul special petrecut în biserică, mirii și invitații au continuat celebrarea la o petrecere spectaculoasă, care se desfășoară într-o atmosferă de poveste. Mireasa a optat pentru două rochii la marele eveniment din viața ei, alegând să strălucească în ținute diferite atât la ceremonia religioasă, cât și la petrecere.

Evenimentul a fost organizat cu atenție la fiecare detaliu și a impresionat prin eleganță și rafinament. Dacă la biserică decorul a fost dominat de flori albe și elemente simbolice încărcate de emoție, la restaurant atmosfera s-a schimbat complet. Aici, culoarea roșie a fost vedeta serii.

Trandafirii roșii, aranjamentele florale impunătoare și decorurile luxoase au transformat sala într-un spațiu demn de o nuntă regală. Mesele au fost decorate în ton cu tema aleasă, iar luminile și detaliile elegante au completat perfect cadrul festiv.

Cum arată a doua rochie a miresei

Mihaela, nora lui Florin Salam, a fost fără îndoială una dintre cele mai admirate apariții ale zilei. Pentru ceremonia religioasă, aceasta a ales o rochie tip sirenă, decorată cu numeroase perle și aplicații spectaculoase, care i-a evidențiat silueta și a atras toate privirile.

La petrecere, mireasa a surprins invitații cu o a doua ținută la fel de impresionantă. Noua rochie, realizată integral din paiete strălucitoare, i-a pus în valoare talia prin intermediul unui corset elegant. Modelul a fost completat de mâneci scurte și detalii sofisticate în zona spatelui, oferind un plus de rafinament.

Și preparatele servite invitaților au fost pe măsura evenimentului. Meniul a inclus aperitive rafinate, iar totul a fost gândit pentru a oferi o experiență culinară memorabilă celor prezenți. (Meniul poate fi văzut AICI)

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Ce au primit invitații lui Dani Stoian în loc de mărturii. Primele imagini de la petrecerea de nuntă