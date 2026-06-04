Ce au primit invitații lui Dani Stoian în loc de mărturii. Primele imagini de la petrecerea de nuntă

Este zi importantă pentru familia lui Florin Salam. Fiul său, Dani Stoian și Mihaela și-au unit destinele, iar acum se află la petrecerea organizată în detaliu, pe domeniul Monato. Invitații au avut parte de o surpriză neașteptată și asta pentru că mirii au ales să înlocuiească clasicele mărturii cu ceva mult mai special.

Dani Stoian și Mihaela trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. Fericitul cuplu și-a unit destinele în fața lui Dumnezeu, iar fiul lui Florin Salam a organizat o petrecere de milioane. Invitații sunt care mai de care, așa că detaliile personalizate după bunul plac nu puteau să lipsească.

Tinerii au decis ca în loc de mărturii simple să ofere o experiență unică oamenilor care au mers să le fie alături în cea mai specială zi a lor. Din acest motiv, au oferit o selecție de parfumuri pentru o amintire de neuitat. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce a ales Dani Stoian în loc de mărturii

Întreaga familie Salam a trăit clipe intense. Fiul lui Florin Salam a ajuns în fața altarului alături de aleasa inimii, Mihaela. Aceștia formează un cuplu de mai mult timp, iar acum au făcut pasul cel mare. Decorul de la biserică a fost unul deosebit și pare că și-au dorit să fie un eveniment ieșit din tipare pe tot parcursul său.

De ceva timp, mirii și invitații s-au îndreptat către locația de lux pe care au pregătit-o în amănunt, pentru a celebra iubirea. Ca la fiecare nuntă, se oferă un mic cadou oamenilor care au mers să fie alături de ei în ziua cea mare, adică mărturii. Totuși, Dani Stoian a decis să facă ceva diferit și a ales împreună cu proaspăta soție să ofere invitaților sticluțe de parfum personalizate.

Aceștia au pus la dispoziție în jur de 400 de sticluțe cu parfumuri inspirate din Creed Aventus, Burberry, Giorgio Armani, Chanel-Coco Noir, Tom Ford-White Patchouli și Hugo Boss. De asemenea, nu puteau să lipsească cele arăbești, pentru o selecție cât mai mare, astfel ca petrecăreții să aibă de unde alege. Alături de parfumul personalizat este și o felicitare cu un mesaj impresionant.

Accesoriul nevăzut, magnific, de care nu uiți… Magia unei seri de neuitat, într-o picătură de parfum. O dragoste O inimă Un destin! Mulțumim că ați fost alături de noi! Mihaela & Dani, arată mesajul de pe mărturie.

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Primele imagini de la ceremonia religioasă a lui Dani Stoian cu Mihaela. Mirii au fost extrem de emoționați!