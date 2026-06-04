Detaliul din biserică care a atras atenția la nunta fiului lui Florin Salam. Ce semnifică aripile de înger cu litera ”F”

Zi de sărbătoare și emoții puternice în familia lui Florin Salam. Fiul celebrului artist, Dani Stoian, își unește destinul în fața lui Dumnezeu cu aleasa inimii sale, Mihaela, într-un eveniment plin bucurie și semnificații speciale. Momentul este cu atât mai important pentru întreaga familie, cu cât ceremonia religioasă a fost marcată de un decor impresionant, realizat în memoria unei persoane dragi.

După ce și-au oficializat relația la Starea Civilă în urmă cu trei ani, Dani și Mihaela au ales acum să își celebreze iubirea și prin cununia religioasă. Deși mulți se așteptau la o nuntă extravagantă, specifică unei familii atât de cunoscute, mirii au preferat o atmosferă elegantă și intimă, înconjurați de rude și de câțiva prieteni apropiați.

Decor în memoria mamei sale, Fănica

Biserica în care a avut loc ceremonia a fost decorată spectaculos. Aranjamentele florale albe au oferit un aer rafinat și solemn întregului spațiu, însă elementul care a atras imediat atenția a fost reprezentat de două aripi uriașe realizate din pene albe. În centrul acestui decor deosebit se afla litera „F”, un simbol cu o încărcătură emoțională profundă pentru întreaga familie.

Inițiala face trimitere la Fănica, prima soție a lui Florin Salam și mama copiilor săi, care s-a stins din viață în anul 2009. Prezența acestui simbol în cadrul ceremoniei a fost un omagiu discret și emoționant adus celei care rămâne o parte importantă pentru toată familia.

La capitolul ținute, eleganța a fost cuvântul de ordine. Dani Stoian a ales o combinație clasică formată din pantaloni negri, cămașă neagră, papion asortat și un sacou alb impecabil. Mihaela a strălucit într-o rochie tip sirenă, decorată cu numeroase perle și detalii sofisticate. Nici nașii nu au trecut neobservați, afișând apariții elegante și atent alese pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața tinerilor însurăței.

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