Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul

Zi mare în familia lui Florin Salam! Dani Stoian și Mihaela își unesc destinele în cadrul unei ceremonii restrânse. Artistul și Roxana Dobre s-au afișat în ținute inedite, chiar înainte de marele eveniment.

Emoții uriașe în familia lui Florin Salam! Astăzi este una dintre cele mai importante zile pentru celebrul artist, care a devenit oficial socru mare. Dani Stoian și soția sa, Mihaela, au parte de cununia religioasă și petrecerea de nuntă, după ce, în urmă cu trei ani, cei doi s-au căsătorit civil.

Deși mulți se așteptau la un eveniment grandios, specific familiei Salam, ceremonia a fost organizată într-un cadru restrâns, alături de cei mai apropiați membri ai familiei și de câțiva prieteni apropiați.

Decizia le-a aparținut mirilor, care au ales să sărbătorească acest moment important într-o atmosferă intimă și elegantă. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Dani Stoian și Mihaela și-au dorit o nuntă diferită de cele cu care publicul este obișnuit în lumea manelelor.

Cu doar câteva ore înainte de eveniment, Florin Salam și soția sa, Roxana Dobre, s-au filmat în drum spre locație și au împărtășit cu urmăritorii imagini care au atras imediat atenția. Cei doi au afișat ținute atent alese pentru această zi specială.

Florin Salam și Roxana Dobre au optat pentru ținute matchy

Roxana Dobre a impresionat prin apariția sa spectaculoasă. Soția artistului a ales o rochie plisată într-o nuanță intensă de fucsia-roșu, care i-a pus perfect în valoare silueta. Ținuta, prevăzută cu un decolteu amplu și decupaje moderne, a fost completată de accesorii luxoase, bijuterii strălucitoare și o geantă asortată. Ochelarii de soare cu ramă aurie au adăugat un plus de glamour întregului look.

Nici Florin Salam nu s-a lăsat mai prejos. Artistul a optat pentru o ținută elegantă, compusă dintr-o cămașă albă și un sacou într-o nuanță apropiată de cea a rochiei purtate de Roxana Dobre, semn că cei doi și-au coordonat cu atenție aparițiile. Ochelarii de soare și accesoriile discrete au completat imaginea unui socru mare pregătit să trăiască din plin unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa.

Nunta lui Dani și a Mihaelei era așteptată de mult timp de familie și de cei care îi urmăresc pe rețelele sociale. Cei doi și-au anunțat încă din 2025 intenția de a organiza cununia religioasă în vara anului 2026. Ziua de 4 iunie a fost marcată încă de atunci în calendarul familiei.

CITEȘTE ȘI: Florin Salam, absent de la nunta fiului său? Dani a spus clar de ce face petrecerea fără lăutari

Tensiuni în familia lui Florin Salam, înainte de nunta lui Dani Stoian. Decizia fiului său l-a supărat pe manelist