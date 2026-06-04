Ținuta bizară purtată de nașa lui Dani Stoian și a Mihaelei, în ziua nunții lor. Invitații au rămas muți de uimire!

Nunta Mihaelei și a lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, este în plină desfășurare. Evenimentul s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai comentate momente mondene ale zilei. Deși mirii și-au dorit o petrecere mai restrânsă, atenția celor prezenți s-a mutat rapid pe ținutele spectaculoase ale invitaților, care au ridicat standardul eleganței.

Înainte ca atmosfera să ajungă la punctul culminant, Florin Salam a fost surprins alături de soția sa, Roxana Dobre, în timp ce se îndreptau spre locația evenimentului, vizibil pregătiți pentru o seară încărcată de emoție și muzică.

Între timp, mirii, Dani Stoian și Mihaela, au schimbat ținutele de zi cu costumele de nuntă. Totodată, invitații au început să se adune și să atragă atenția prin aparițiile lor atent alese.

Ce ținute au ales nașii cuplului

Printre cei care au atras imediat toate privirile s-au numărat și nașii cuplului. Ei au optat pentru ținute asortate, mizând pe aceeași paletă cromatică și pe un look sofisticat.

Nașa, Eliada Cantea, a impresionat printr-o rochie lungă neagră, cu un design spectaculos, ce pune în valoare silueta printr-o croială atent structurată în zona taliei și a bustului. Decolteul și umerii lăsați au adăugat un aer glam și rafinat. În timp ce inserțiile transparente din dantelă neagră au creat un efect de corset modern, cu decupaje discrete în zona abdomenului și pe laterale.

Look-ul nașei a fost completat de accesorii alese în aceeași notă îndrăzneață. Un choker negru, ochelari de soare de mici dimensiuni și o geantă neagră cu lanț metalic, elemente care au întregit o apariție ușor atipică pentru un astfel de eveniment. Alegerea unei rochii negre, mai rar întâlnită la nunți, a oferit un contrast interesant față de estetica obișnuită a evenimentelor de acest tip.

La rândul său, nașul Alexandru Cantea a optat pentru un costum negru elegant, în ton cu partenera sa. Acesta a fost completat de pantaloni în aceeași nuanță și o cămașă albă tip tunică. Accesorizarea a fost una atent aleasă, cu un lănțișor lung cu cruce și ochelari de soare. Detaliile au adăugat un aer modern și ușor nonconformist unei ținute clasice.

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