Acasă » Știri » Ținuta bizară purtată de nașa lui Dani Stoian și a Mihaelei, în ziua nunții lor. Invitații au rămas muți de uimire!

Ținuta bizară purtată de nașa lui Dani Stoian și a Mihaelei, în ziua nunții lor. Invitații au rămas muți de uimire!

De: Elisa Tîrgovățu 04/06/2026 | 16:04
Ținuta bizară purtată de nașa lui Dani Stoian și a Mihaelei, în ziua nunții lor. Invitații au rămas muți de uimire!
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Nunta Mihaelei și a lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, este în plină desfășurare. Evenimentul s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai comentate momente mondene ale zilei. Deși mirii și-au dorit o petrecere mai restrânsă, atenția celor prezenți s-a mutat rapid pe ținutele spectaculoase ale invitaților, care au ridicat standardul eleganței.

Înainte ca atmosfera să ajungă la punctul culminant, Florin Salam a fost surprins alături de soția sa, Roxana Dobre, în timp ce se îndreptau spre locația evenimentului, vizibil pregătiți pentru o seară încărcată de emoție și muzică.

Între timp, mirii, Dani Stoian și Mihaela, au schimbat ținutele de zi cu costumele de nuntă. Totodată, invitații au început să se adune și să atragă atenția prin aparițiile lor atent alese.

Ce ținute au ales nașii cuplului

Printre cei care au atras imediat toate privirile s-au numărat și nașii cuplului. Ei au optat pentru ținute asortate, mizând pe aceeași paletă cromatică și pe un look sofisticat.

Nașa, Eliada Cantea, a impresionat printr-o rochie lungă neagră, cu un design spectaculos, ce pune în valoare silueta printr-o croială atent structurată în zona taliei și a bustului. Decolteul și umerii lăsați au adăugat un aer glam și rafinat. În timp ce inserțiile transparente din dantelă neagră au creat un efect de corset modern, cu decupaje discrete în zona abdomenului și pe laterale.

Look-ul nașei a fost completat de accesorii alese în aceeași notă îndrăzneață. Un choker negru, ochelari de soare de mici dimensiuni și o geantă neagră cu lanț metalic, elemente care au întregit o apariție ușor atipică pentru un astfel de eveniment. Alegerea unei rochii negre, mai rar întâlnită la nunți, a oferit un contrast interesant față de estetica obișnuită a evenimentelor de acest tip.

Sursa foto: Social media

La rândul său, nașul Alexandru Cantea a optat pentru un costum negru elegant, în ton cu partenera sa. Acesta a fost completat de pantaloni în aceeași nuanță și o cămașă albă tip tunică. Accesorizarea a fost una atent aleasă, cu un lănțișor lung cu cruce și ochelari de soare. Detaliile au adăugat un aer modern și ușor nonconformist unei ținute clasice.

CITEȘTE ȘI: Primele imagini de la nunta lui Dani Stoian. Ce rochie de mireasă a ales nora lui Florin Salam

Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Știri
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Știri
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE
Gandul.ro
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Click.ro
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost atacat de AUR, SOS și PACE
Gandul.ro
CCR a hotărât că Legea SAFE este constituțională. OUG-ul semnat de Ilie Bolojan a fost...
ULTIMA ORĂ
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
(P) Cine sunt cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2026: topul Forbes
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Accident grav în București! Două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată în tramvai
Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată ...
Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată de la „Casa iubirii”
Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul ...
Abush intervine în scandalul dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. Dezvăluiri despre conflictul care a șocat internetul: „Adevărul iese la iveală!”
Test de logică | Găsiți câinele din această cameră plină cu pisici!
Test de logică | Găsiți câinele din această cameră plină cu pisici!
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai ...
Concurentul de la Asia Express 2026 și-a dat demisia după 20 de ani: ”Am oferit tot ceea ce era mai bun”
Vezi toate știrile