Nu e o glumă! Câți euro i-a dat Roxana Dobre lăutarului pentru o singură dedicație, la nunta lui Dani Stoian

Soția lui Florin Salam, Roxana Dobre, nu s-a uitat la bani și a dat dedicație după dedicație pentru Dani Stoian și aleasa inimii lui, Mihaela. Bruneta a arătat că are o relație apropiată cu fiul vitreg al manelistului și că, în familia lor, nu există loc pentru diferențe.

Soția lui Florin Salam le-a făcut dedicații lui Dani Stoian, miresei și nașilor. Roxana a scos din buzunar peste 1.000 de euro la nunta anului și a fost nelipsită de pe ringul de dans, unde s-a mișcat exact ca o cadână.

„1.000 pentru cel mai șucar ginerică din lume și pentru iubirea lui, Mihaela, de la Roxana a lui Salam. Și pentru cea mai frumoasă nașă și pentru nașul mare, talentul României!”, a spus lăutarul.

Roxana Dobre și Florin Salam, în centrul atenției

Roxana Dobre și Florin Salam au fost în centrul atenției la nunta lui Dani Stoian. Deși manelistul anunțase inițial că nu va putea fi prezent la marele eveniment, acesta s-a răzgândit pe ultima sută de metri și a făcut o apariție care nu a trecut neobservată.

Soția manelistului a ales o rochie plisată într-o nuanță intensă de fucsia-roșu, care i-a pus perfect în valoare silueta. Rochia cu un decolteu amplu și decupaje moderne, a fost accesorizată cu bijuterii de lux și o geantă de top. Din ținută nu au lipsit nici ochelarii de soare cu ramă aurie.

Florin Salam și-a făcut apariția într-o cămașă albă impecabilă și un sacou într-o nuanță apropiată de cea a rochiei purtate de Roxana Dobre. Totul a fost atent pus la punct, semn că bruneta s-a ocupat personal de imaginea manelistului. Concluzia e clară: Florin Salam a afișat o apariție elegantă, demnă de un adevărat James Bond.

Nici fiul lui nu s-a lăsat mai prejos

Și ginerică a fost foarte atent la ținută. El s-a îmbrăcat într-o cămașă neagră, pantaloni negri, papion negru și un sacou de un alb imaculat. Nora lui Florin Salam, Mihaela, a optat pentru o rochie de tip sirenă cu multe perle, care a atras toate privirile. Nașa a purtat o rochie neagră lungă și o pereche de ochelari pe lux și opulență. Și nașul a fost îmbrăcat la patru ace.

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Primele imagini de la nunta lui Dani Stoian. Ce rochie de mireasă a ales nora lui Florin Salam