Alertă de ultimă oră! Cod roșu de inundații în România. Viiturile amenință mai multe județe

România se confruntă cu un nou val de pericol hidrologic, după ce Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis mai multe avertizări de cod galben, portocaliu și roșu pentru numeroase râuri din țară. Specialiștii avertizează că ploile abundente din ultimele ore pot provoca viituri rapide, creșteri importante ale debitelor și nivelurilor râurilor, precum și inundații locale în zone deja afectate de fenomene meteo severe.

Avertizările sunt valabile începând de marți, 21 iulie, și se extind până în cursul zilei de miercuri, 22 iulie. Hidrologii atrag atenția că cele mai mari probleme pot apărea pe râurile mici, unde cantitățile mari de apă se pot acumula într-un timp foarte scurt, favorizând formarea viiturilor și depășirea cotelor de atenție și de apărare.

Pe lângă creșterea nivelului râurilor, există riscul producerii unor scurgeri importante de pe versanți, torenți și pâraie, ceea ce poate afecta localități aflate în apropierea cursurilor de apă și terenurile agricole din zonele vulnerabile.

Cod galben de inundații în mai multe regiuni din țară

Prima avertizare emisă de INHGA este de cod galben și este valabilă în intervalul 21 iulie, ora 14:00 – 22 iulie, ora 24:00. Fenomenele hidrologice prognozate vizează o suprafață extinsă din centrul și sud-estul României.

Sunt monitorizate râurile din bazinul Olt, inclusiv afluenții din aval de confluența cu râul Cibin și până în zona acumulării Ionești, în județele Sibiu, Vâlcea și Argeș. De asemenea, se află sub avertizare și râul Olteț, în sectorul superior din județele Gorj și Vâlcea.

Riscuri importante există și pe râurile din bazinul Argeșului, atât în zona superioară, cât și pe afluenții din bazinul mijlociu și inferior, fiind vizate județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov.

În atenția hidrologilor se află și bazinul Ialomiței, atât în amonte de acumularea Dridu, cât și pe afluenții situați în aval de această acumulare, în județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău.

Lista județelor aflate sub cod galben este completată de zone din bazinele Buzăului, Râmnicului Sărat și Putnei, unde există posibilitatea producerii unor viituri rapide și a unor creșteri semnificative ale nivelului apei.

Cod portocaliu pentru râurile din Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău

Începând din noaptea de 21 spre 22 iulie, nivelul de risc crește în mai multe județe, unde intră în vigoare un cod portocaliu de inundații.

Avertizarea este valabilă în intervalul 22 iulie, ora 01:00 – ora 16:00 și vizează în special cursurile de apă din bazinele superioare ale Argeșului și Dâmboviței, precum și râurile din bazinul superior al Ialomiței.

Sub cod portocaliu se află și râul Cricovul Dulce, care traversează județele Dâmbovița și Prahova, dar și râul Prahova, unde există posibilitatea producerii unor viituri importante.

De asemenea, sunt vizate și râurile din bazinul superior al Buzăului și afluenții situați între acumularea Siriu și stația hidrometrică Banița, în județele Buzău și Prahova. În aceste zone, cantitățile mari de precipitații prognozate pot conduce la scurgeri masive de pe versanți, torenți activi și creșteri rapide ale debitelor, cu efecte asupra localităților aflate în apropierea râurilor.

Risc ridicat în zone deja afectate de fenomene extreme

Noua avertizare vine într-un moment în care mai multe regiuni ale țării au fost deja afectate de furtuni puternice și precipitații abundente în ultimele zile. Solul este deja puternic îmbibat cu apă, iar orice episod suplimentar de ploaie poate accelera formarea viiturilor și poate amplifica riscul producerii inundațiilor.

Specialiștii avertizează că râurile mici sunt cele mai expuse unor creșteri bruște de nivel, deoarece reacționează foarte rapid la precipitațiile intense. În astfel de situații, apa poate ieși din matcă într-un interval foarte scurt, afectând drumuri, gospodării și terenuri agricole.

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