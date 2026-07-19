Dezastru la Bușteni după o rupere de nori. Puhoaiele au măturat mașini din calea lor

O ploaie torențială de o intensitate ieșită din comun a provocat haos în stațiunea Bușteni, unde o viitură formată în urma scurgerilor de pe versanți a inundat rapid zona centrală a orașului. Puhoaiele au adus cantități mari de apă, noroi, pietre și resturi vegetale, transformând mai multe artere în adevărate râuri și punând în pericol locuitorii și turiștii aflați în zonă.

Fenomenul s-a produs într-un interval foarte scurt de timp, după ce precipitațiile abundente au depășit valorile obișnuite pentru această perioadă. Apa coborâtă de pe versanții Munților Bucegi nu a mai putut fi preluată de sistemele de scurgere, iar viitura s-a revărsat pe străzi, în parcări și în zonele locuite.

Dezastru la Bușteni după o rupere de nori

Mai multe autoturisme au fost surprinse de puhoaie și au fost deplasate de curenții puternici. În unele locuri, mașinile au rămas blocate în apă, iar ocupanții lor nu au mai putut ieși fără ajutorul echipelor de intervenție. Salvatorii au desfășurat operațiuni în mai multe puncte din stațiune pentru evacuarea persoanelor aflate în pericol și pentru limitarea efectelor produse de inundații.

În total, 12 persoane au fost salvate din situații critice. Printre acestea s-au numărat și oameni rămași blocați în autoturisme în urma creșterii rapide a nivelului apei. Intervențiile au fost realizate în condiții dificile, din cauza curenților puternici și a vizibilității reduse provocate de ploaia torențială.

„La acest moment, pe DN1 (zona centrală), în oraşul Buşteni, sunt inundate mai multe străzi, fiind semnalate acumulări importante de apă care afectează circulaţia şi accesul în anumite zone. Echipajele de intervenţie acţionează în teren pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundaţii şi sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Totodată, sunt monitorizate zonele cu risc, iar situaţia este în dinamică”, a transmis IPJ Prahova.

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs la intrarea în Bușteni dinspre Sinaia, unde o femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de viitură în timp ce se deplasa pe jos. Curentul puternic a doborât-o și a transportat-o pe o anumită distanță înainte ca aceasta să poată fi salvată. Un trecător a intervenit imediat pentru a-i acorda primul ajutor până la sosirea echipajelor de urgență. Ulterior, femeia a fost preluată de un echipaj SMURD, fiind transportată pentru evaluare și îngrijiri medicale. În urma incidentului, aceasta a suferit fracturi și alte traumatisme.

Circulația rutieră a fost grav afectată, inclusiv pe Drumul Național 1, una dintre cele mai importante artere de circulație din România. În zona centrală a stațiunii, carosabilul a fost acoperit de apă, ceea ce a îngreunat deplasarea autovehiculelor și a determinat formarea unor coloane de mașini. În mai multe puncte, șoferii au fost nevoiți să oprească din cauza nivelului ridicat al apei, iar accesul către unele străzi a devenit imposibil.

Pe lângă apă, viitura a transportat cantități importante de aluviuni, bolovani și crengi, care au blocat rigolele și au amplificat efectele inundațiilor. Echipele de intervenție au început operațiuni de curățare a carosabilului și de îndepărtare a materialului adus de torenți, astfel încât circulația să poată fi reluată în condiții de siguranță.

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