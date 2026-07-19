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Detaliul care a făcut înconjurul lumii! Ce înseamnă numărul de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Mondialului

De: Anca Chihaie 19/07/2026 | 23:47
Detaliul care a făcut înconjurul lumii! Ce înseamnă numărul de pe bentița purtată de Lamine Yamal în finala Mondialului
Foto: Profimedia
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Lamine Yamal a fost unul dintre cei mai urmăriți jucători ai finalei Cupei Mondiale 2026, disputată pe MetLife Stadium din New Jersey. Dincolo de prestația avută pe teren în duelul dintre Spania și Argentina, tânărul fotbalist a devenit subiect de discuție și datorită unui detaliu care nu a trecut neobservat de fotografii și de fanii prezenți la stadion.

Atacantul spaniol a păstrat tradiția din timpul turneului final și a evoluat purtând bentița care l-a însoțit pe parcursul competiției. Dacă în meciurile precedente accesoriul a afișat diferite mesaje care au stârnit numeroase comentarii în mediul online, pentru ultimul act al Cupei Mondiale alegerea a fost una cu o puternică încărcătură personală.

Ce a fost scris pe bentița lui Yamal

Pe bentița purtată de Yamal a fost inscripționat numărul 08304, un detaliu care a atras imediat atenția celor prezenți la arena din New Jersey. Ulterior, presa din Spania a explicat semnificația acestui cod, care reprezintă codul poștal al cartierului Rocafonda, locul în care fotbalistul și-a petrecut copilăria.

Rocafonda, aflat în orașul Mataró, în regiunea Catalonia, este cartierul în care Lamine Yamal a făcut primii pași atât în viață, cât și în fotbal. Deși ascensiunea sa a fost spectaculoasă în ultimii ani, jucătorul a ales să transmită un mesaj discret prin care și-a arătat atașamentul față de locurile în care a crescut.

În vârstă de doar 19 ani, Yamal este deja considerat unul dintre cei mai importanți jucători ai generației sale. Evoluțiile constante atât la nivel de club, cât și la echipa națională a Spaniei, l-au transformat într-unul dintre cei mai mediatizați fotbaliști ai momentului, iar fiecare apariție publică este atent analizată.

Pe parcursul Cupei Mondiale 2026, fotbalistul a atras atenția nu doar prin evoluțiile din teren, ci și prin mesajele afișate pe bentița purtată la fiecare partidă. Aceste gesturi au devenit rapid un element distinctiv al imaginii sale și au generat numeroase reacții în presa internațională și pe rețelele sociale.

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