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Cum s-au fotografiat Cristina Pucean și Albert NBN în mașina dansatoarei. A negat că are o relație cu trapperul, dar postarea de la 5 dimineața i-a dat de gol

De: Ioana Lăzărescu 20/07/2026 | 17:45
Cum s-au fotografiat Cristina Pucean și Albert NBN în mașina dansatoarei. A negat că are o relație cu trapperul, dar postarea de la 5 dimineața i-a dat de gol
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Un gest aparent banal, dar suficient cât să reaprindă speculațiile! După ce au încercat să convingă pe toată lumea că între ei nu există mai mult decât o simplă prietenie, Albert NBN și Cristina Pucean par să se contrazică singuri. La ora 5 dimineața, cei doi au postat pe rețelele sociale o fotografie surprinsă chiar în mașina dansatoarei, în care apar ținându-se de mână. Un indiciu semnificativ, am spune noi, mai ales pentru două persoane care susțin că nu au nimic de ascuns…. sau mai bine zis, nimic de confirmat. Evident, CANCAN.RO nu i-a scăpat din ochi și nu a putut să nu se întrebe dacă cei doi nu încearcă, de fapt, să ascundă o relație pe care gesturile o trădează tot mai des.

Povestea dintre Albert NBN și Cristina Pucean ține de luni bune prima pagină a presei mondene. Totul a început după ce CANCAN.RO i-a surprins împreună în mai multe ipostaze apropiate, iar de atunci aparițiile lor au devenit tot mai dese. Au urmat ieșiri în oraș, momente petrecute unul în compania celuilalt și chiar întâlniri cu familia trapperului, semne care i-au făcut pe mulți să creadă că relația lor a depășit de mult stadiul unei simple prietenii. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Cristina Pucean și Alber NBN au postat o fotografie în care se țineau de mână
Cristina Pucean și Alber NBN au postat o fotografie în care se țineau de mână

Imaginea care le-a dat de gol relația

La un moment dat, chiar Cristina Pucean a pus paie pe foc, după ce a publicat imagini care au alimentat zvonurile că lucrurile dintre ei au trecut la următorul nivel. Cu toate acestea, de fiecare dată când au fost întrebați direct, amândoi au negat că ar forma un cuplu. Invitată în podcastul „Sosurile lui Măruță”, dansatoarea a fost pusă în fața întrebării care îi frământa pe toți.

Cătălin Măruță: Aveți o relație acum?

Cristina Pucean: Nu.

Cătălin Măruță: Deci nu sunteți împreună?

Cristina Pucean: Nu.

Cătălin Măruță: Doar prieteni?

Cristina Pucean: Da.

Cătălin Măruță: Nici nu v-ați pupat?

Cristina Pucean: Nu.

Cătălin Măruță: Deloc?

Cristina Pucean: Deloc.

La rândul său, și Albert NBN a ieșit în mediul online și a spus răspicat că între el și Cristina nu există o relație amoroasă, declarație confirmată ulterior și de dansatoare.

Numai că… la foarte puțin timp după aceste declarații , cei doi s-au afișat din nou împreună, la primele ore ale dimineții, ținându-se de mână în mașina Cristinei. Coincidență, gest de prietenie sau o poveste pe care încă nu vor să o recunoască? Cert este că imaginile par să vorbească mai tare decât toate declarațiile făcute de aceștia.

VEZI ȘI: Cristina Pucean și Albert NBN au dus relația la nivelul următor. Dansatoarea nu s-a abținut si a făcut totul public

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