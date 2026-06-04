Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!

După mai multe zvonuri apărute în mediul online, relația dintre Cristina Pucean și Albert NBN pare să se confirme tot mai mult. În cel mai recent live de pe TikTok, se poate observa cum cei doi petrec timp împreună.

Cristina Pucean a fost împreună cu Bogdan de la Ploiești, însă flacăra dintre ei s-a stins după mai mulți ani de iubire. Manelistul și-a refăcut viața cu Vanessa, iar de curând au apărut în mediul online zvonuri conform cărora Cristina ar fi împreună cu nimeni altul decât Albert NBN. Acum, speculațiile par să prindă contur și asta pentru că recent, un live de pe TikTok îi surprinde pe cei doi împreună la masă.

Albert NBN și Cristina Pucean, apariție neașteptată

Zvonurile conform cărora Albert NBN și Cristina Pucean ar fi împreună par să se confirme treptat din ce în ce mai mult. După ce a fost singură o perioadă și a declarat că Bogdan de la Ploiești va avea un loc special în inima ei, dansatoarea s-a afișat cu celebrul rapper. Aceștia au fost surprinși plimbându-se pe străzile din Capitală. Mai mult decât atât, a fost văzută ieșind din apartamentul bărbatului.

Chiar dacă până acum nu au oferit detalii despre relația lor, pare să meargă într-o direcție bună. În plus, au postat o imagine împreună pe rețelele de socializare. Un alt semn care sugerează că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste este un live făcut de sora rapperului. Aceasta spune că a ieșit cu familia la restaurant, iar lângă Albert se află chiar Cristina Pucean. El o ține în brațe, iar ea are un zâmbet larg pe față. Ieșirea a avut loc chiar de Ziua Copilului, de 1 iunie.

De 1 iunie am ieșit cu familia la restaurant și nepotul s-a dus la baie și a scăpat butelia de spray în baie și a intoxicat tot restaurantul. Am rămas decât NBN Family. Se simte vinovat nepotu’, povestește sora lui Albert NBN.

Gestul făcut de Albert NBN pentru Cristina Pucean

După mai multe apariții împreună, Albert a făcut un gest neașteptat. Rapperul a gravat numele iubitei pe lanțul său de aur. Nu este singurul nume notat, însă detaliul nu poate să treacă neobservat.

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Cristina Pucean, cu geamantanul acasă la Albert NBN. CANCAN.RO are imaginile care demonstrează că e relația serioasă, nu glumă