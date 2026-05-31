Filmarea cu Albert NBN și Cristina Pucean a devenit virală. Ce mesaj subliminal au transmis cei doi, după reacția ilară a lui BDLP

Dacă până acum au ales discreția, Cristina Pucean și Albert NBN par că devin din ce în ce mai îndrăzneți. Recent, cei doi au făcut în mediul online prima postare împreună. Postarea îi arată în ipostaze destul de apropiate, dar pare că transmite și un mesaj cu subînțeles. În ce ipostaze au apărut Cristina Pucean și Albert NBN?

Recent, CANCAN.RO dezvăluia pașii pe care Cristina Pucean și Albert NBN i-au făcut unul spre altul. Totul a început în urmă cu câteva săptămâni, când fanii celor doi discutau despre o posibilă apropiere, iar confirmarea a venit recent, cei doi fiind filmați într-o plimbare romantică în Centrul Capitalei.

Mai mult, Cristina Pucean a fost surprinsă chiar și părăsind locuința artistului, iar de aici speculațiile au luat amploare și concluziile au fost trase rapid. (Vezi mai multe detalii AICI).

Albert NBN și Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt deja istorie. Cei doi s-au despărțit, însă într-un fel par că nu pot uita unul de altul. După separare, el s-a orientat rapid și trăiește acum o poveste de dragoste alături de Vanessa, iar Cristina Pucean este bănuită de o relație cu Albert NBN.

Recent, în mediul online, BLDP a fost întrebat ce părere are despre presupusa relație dintre Albert NBN și Cristina Pucean. Ei bine, răspunsul cântărețului a uimit pe toată lumea, a fost unul scurt, dar de impact: „Ne punem nași”.

Replica lui Bogdan de la Ploiești a fost transmisă imediat celor vizați, iar acum Albert NBN și Cristina Pucean par că au venit cu răspunsul. Recent, cei doi s-au afișat împreună și pare că au transmis înapoi o săgeată.

Mai exact, direct din Militari, Cristina Pucean și Albert NBN s-au filmat împreună. Cei doi apar în ipostaze apropiate, dansează împreună, iar fanii au fost bucuroși să îi vadă așa. Însă, ce a atras atenția tuturor sunt versurile de pe fundal, care par să fie o aluzie directă către BDLP.

Deși au marcat deja și prima postare de „cuplu”, Albert NBN și Cristina Pucean încă lasă misterul să planeze asupra naturii relației lor. Cei doi nu au făcut încă un anunț oficial al relației. Pe de altă parte, Bogdan de la Ploiești și Vanessa se copleșesc reciproc cu declarații de dragoste.

