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Fiul lui Florin Salam și soția lui, primele declarații după ceremonia religioasă: ”A fost foarte frumoasă!”. Ce mesaj le-a transmis Betty Stoian

De: Maria Iancu 04/06/2026 | 19:42
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Ceremonia religioasă a lui Dani Stoian și a Mihaelei a fost una încărcată de emoții, zâmbete și momente pe care cei doi le vor păstra, cu siguranță, pentru tot restul vieții. După ce și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, mirii au plecat spre restaurantul de lux unde o să sărbătorească alături de familie, prieteni și toți cei care le-au fost aproape în această zi specială, dar nu înainte de a oferi câteva declarații pentru CANCAN.RO.

După ceremonie, Dani Stoian și Mihaela au rămas câteva minute bune biserică pentru a face fotografii alături de invitații care au ținut să le fie aproape în această zi specială. În centrul atenției s-a aflat, evident și Florin Salam.

Băiatul lui Florin Salam, primele declarații după cununia religioasă

După ce au încheiat ședința foto și au primit ultimele felicitări, proaspeții însurăței au oferit primele declarații pentru CANCAN.RO și au vorbit despre emoțiile care i-au încercat într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor.

Dani Stoian și soția

CANCAN.RO: Cum a fost cununia?

Dani Stoian: Avem puține emoții. Cununia a fost foarte frumoasă, a ieșit super.

CANCAN.RO: Sunteți pregătiți de petrecere?

Dani Stoian: Da, suntem!

CANCAN.RO: Ne poți spune despre ținuta ta?

Mihaela Stoian: Are mulți metrii ca să trăim mult timp împreună.

CANCAN.RO: E o superstiție?

Mihaela Stoian: Da, exact.

CANCAN.RO: Ai avut multe emoții, nu-i așa?

Mihaela Stoian: Foarte mari emoții.

CANCAN.RO: A spus că te iubește mult și că îl respecți mult.

Mihaela Stoian: Dacă nu îl respectam, nu mă iubea.

CANCAN.RO:  Cum definești căsnicia voastra?

Mihaela Stoian: Înțelegere, fericire și iubire.

Betty, copleșită de emoții

La fel de emoționată s-a declarat și Betty, sora mirelui, care a mărturisit că întreaga familie trăiește intens fiecare moment al evenimentului. Artista a fost prezentă încă de la primele momente ale evenimentului și a urmărit cu emoție fiecare etapă a ceremoniei. Întrebată dacă i-a oferit vreun sfat fratelui său înainte de marele moment, Betty a recunoscut că relația dintre ei este una specială și bazată pe mult respect.

CANCAN.RO:  Cum vă simțiți astăzi?

Betty Salam: Avem foarte mari emoții, pentru că fratele meu astăzi face nunta. E ca și cum facem noi, e același sentiment și pentru mine, toate sentimentele pe care le are el, le simțim și noi.

Betty Salam și Roberto

CANCAN.RO: Ce sfaturi i-ai dat înainte?

Betty Salam: Chiar dacă e mai mic ca mine să știi că am rușine față de el  am încredere pentru că e foarte capabil și știe să ia singur decizii

CITEȘTE ȘI: Florin Salam, primele declarații despre nunta fiului său cel mare. Mulți credeau că n-o să fie prezent: „Tot ce trebuie să fac este să petrec alături de familie”

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