Fiul lui Florin Salam și soția lui, primele declarații după ceremonia religioasă: ”A fost foarte frumoasă!”. Ce mesaj le-a transmis Betty Stoian

Ceremonia religioasă a lui Dani Stoian și a Mihaelei a fost una încărcată de emoții, zâmbete și momente pe care cei doi le vor păstra, cu siguranță, pentru tot restul vieții. După ce și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, mirii au plecat spre restaurantul de lux unde o să sărbătorească alături de familie, prieteni și toți cei care le-au fost aproape în această zi specială, dar nu înainte de a oferi câteva declarații pentru CANCAN.RO.
După ceremonie, Dani Stoian și Mihaela au rămas câteva minute bune biserică pentru a face fotografii alături de invitații care au ținut să le fie aproape în această zi specială. În centrul atenției s-a aflat, evident și Florin Salam.
După ce au încheiat ședința foto și au primit ultimele felicitări, proaspeții însurăței au oferit primele declarații pentru CANCAN.RO și au vorbit despre emoțiile care i-au încercat într-unul dintre cele mai importante momente din viața lor.
CANCAN.RO: Cum a fost cununia?
Dani Stoian: Avem puține emoții. Cununia a fost foarte frumoasă, a ieșit super.
CANCAN.RO: Sunteți pregătiți de petrecere?
Dani Stoian: Da, suntem!
CANCAN.RO: Ne poți spune despre ținuta ta?
Mihaela Stoian: Are mulți metrii ca să trăim mult timp împreună.
CANCAN.RO: E o superstiție?
Mihaela Stoian: Da, exact.
CANCAN.RO: Ai avut multe emoții, nu-i așa?
Mihaela Stoian: Foarte mari emoții.
CANCAN.RO: A spus că te iubește mult și că îl respecți mult.
Mihaela Stoian: Dacă nu îl respectam, nu mă iubea.
CANCAN.RO: Cum definești căsnicia voastra?
Mihaela Stoian: Înțelegere, fericire și iubire.
La fel de emoționată s-a declarat și Betty, sora mirelui, care a mărturisit că întreaga familie trăiește intens fiecare moment al evenimentului. Artista a fost prezentă încă de la primele momente ale evenimentului și a urmărit cu emoție fiecare etapă a ceremoniei. Întrebată dacă i-a oferit vreun sfat fratelui său înainte de marele moment, Betty a recunoscut că relația dintre ei este una specială și bazată pe mult respect.
CANCAN.RO: Cum vă simțiți astăzi?
Betty Salam: Avem foarte mari emoții, pentru că fratele meu astăzi face nunta. E ca și cum facem noi, e același sentiment și pentru mine, toate sentimentele pe care le are el, le simțim și noi.
CANCAN.RO: Ce sfaturi i-ai dat înainte?
Betty Salam: Chiar dacă e mai mic ca mine să știi că am rușine față de el am încredere pentru că e foarte capabil și știe să ia singur decizii
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