Primele imagini de la ceremonia religioasă a lui Dani Stoian cu Mihaela. Mirii au fost extrem de emoționați!

Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, și partenera sa, Mihaela, au trăit unul dintre cele mai importante momente ale relației lor, oficiindu-și cununia religioasă într-o ceremonie emoționantă, alături de familie, nași și apropiați.

Cei doi au intrat împreună în biserică, vizibil emoționați, pregătiți să își rostească jurămintele în fața lui Dumnezeu și să își oficializeze povestea de dragoste. Atmosfera a fost una solemnă, dar în același timp caldă, încărcată de emoție, zâmbete și lacrimi de bucurie din partea celor prezenți.

Un detaliu care a atras atenția a fost felul în care mirii au fost însoțiți. Mihaela a pășit spre altar la brațul nașului de cununie. În timp ce Dani Stoian a fost condus de nașa sa. Astfel au respectat tradiția ortodoxă în care nașii joacă rolul de părinți spirituali și ghizi ai cuplului în fața altarului.

Decorul bisericii a completat momentul festiv. Spațiul a fost împodobit cu aranjamente florale albe, elegante, dispuse simetric la intrare, creând o atmosferă de poveste, demnă de un eveniment de familie important. Totul a fost gândit în detaliu, de la decor până la momentul intrării mirilor.

Cel mai important detaliu din biserică

Un element spectaculos care a atras toate privirile a fost o pereche de aripi de înger de dimensiuni mari, amplasate în cadrul decorului. Detaliul a oferit ceremoniei un aer simbolic și festiv, aripile fiind intens fotografiate de invitați.

În timpul slujbei, emoția a fost amplificată și de prezența copiilor care au avut rolul de purtători de verighete: o fetiță îmbrăcată în alb și un băiețel îmbrăcat elegant în negru. Momentul a adăugat un plus de gingășie și sensibilitate întregii ceremonii.

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Ținuta bizară purtată de nașa lui Dani Stoian și a Mihaelei, în ziua nunții lor. Invitații au rămas muți de uimire!