Cine sunt nașii lui Dani Stoian și ai Mihaelei. Alexandru și Eliada Cantea sunt cunoscuți în lumea muzicii de petrecere

În mediul online au început să circule primele imagini de la nunta lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, care au stârnit rapid interesul internauților. Pe 4 iunie, tânărul și-a unit destinul cu partenera sa printr-o ceremonie religioasă fastuoasă, desfășurată într-un cadru impresionant, cu numeroase momente speciale și dedicații muzicale.

Mihaela a ales pentru marele eveniment o rochie tip sirenă, impunătoare, despre care se vehiculează că ar fi avut un preț de ordinul miilor de euro. La rândul său, Dani Stoian a apărut într-o ținută elegantă, formată dintr-un sacou alb și pantaloni negri, adoptând un stil rafinat în ziua cununiei.

Petrecerea a adunat rudele și apropiații celor doi. În curtea locuinței atmosfera s-a animat rapid odată cu apariția mai multor artiști care au întreținut distracția cu dedicații muzicale. Evenimentul s-a tranformat astfel într-unul plin de energie.

Povestea lor de iubire a început în 2020, când Dani avea 17 ani. Mihaela a devenit mamă pentru prima dată, aducând pe lume un băiețel pe nume Edvin. Ulterior, cei doi și-au oficializat relația prin cununia civilă în 2023 și au împreună doi copii.

Nașii mirilor, un cuplu celebru din lumea muzicii de petrecere

Nașii celor doi miri sunt Eliada și Alexandru Cantea, un cuplu cunoscut în sfera muzicii de petrecere. Ei își desfășoară activitatea atât pe scenă, cât și în viața personală, fiind căsătoriți din 2024.

Alexandru Cantea activează ca instrumentist și coordonează formația „Taraful Cantea”, proiect pentru care este apreciat atât ca lider muzical, cât și ca organizator al grupului artistic. Soția sa, Eliada, este solistă în cadrul aceluiași taraf și interpretează frecvent piese de petrecere, coveruri, dar și melodii cu influențe balcanice și tradiționale, completând activitatea muzicală a formației.

Unul dintre cele mai discutate momente ale evenimentului a avut loc la sosirea nașilor. Imediat după ce i-a salutat pe miri și pe socrul mare, Florin Salam, Alexandru Cantea a scos mai multe bancnote de 100 de lei pe care le-a aruncat în aer, gest care a stârnit entuziasm în rândul invitaților și a animat atmosfera.

„Special pentru finii lui, din partea lui nașul mare și a lui nașa mare, pentru ginerică, pentru mireasă, pentru cel mai mare socru mare”, a rostit lăutarul.

Gestul a fost primit cu aplauze din partea invitaților. Mai mult, atmosfera a fost animată de expresia „Fără număr, fără număr!”, care s-a auzit în toiul petrecerii.

La scurt timp după gestul nașului său, Dani Stoian a continuat tradiția momentului și a aruncat, la rândul lui, bani către lăutari, spre bucuria celor prezenți.

Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-a aflat și Roberto, partenerul lui Betty Salam. Acesta a transmis un mesaj dedicat mirilor și nașilor chiar la începutul petrecerii, marcând debutul serii festive.

„Pentru Dani al lui, pentru mireasă, pentru nașa și nașul mare – 20 de milioane”, a menționat lăutarul, în aplauzele invitaților.

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Primele imagini de la ceremonia religioasă a lui Dani Stoian cu Mihaela. Mirii au fost extrem de emoționați!