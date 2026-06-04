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Meniul de la nunta fiului lui Florin Salam. Cu ce preparate sofisticate au fost așteptați invitații

De: Andreea Stăncescu 04/06/2026 | 21:46
Meniul de la nunta fiului lui Florin Salam. Cu ce preparate sofisticate au fost așteptați invitații
Ce meniu a avut fiul lui Florin Salam la nuntă
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Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, și-a unit destinul cu aleasa inimii sale, Mihaela, în cadrul unei ceremonii religioase organizate pe 4 iunie 2026. Evenimentul este unul elegant și rafinat, iar fiecare detaliu a fost atent pus la punct. Decorul a atras imediat toate privirile, fiind dominat de nuanțe intense de roșu, completate de elemente luxoase care au oferit locației un aer exclusivist.

Florin Salam este un tată mândră de fiul său! Astăzi are loc nunta fiului său, Dani, iar evenimentul este unul spectaculos, așa cum și-au dorit mirii. Aranjamentele florale impresionante, lumânările decorative și accentele sofisticate au transformat sala într-un decor desprins parcă din povești.

Ce meniu au pregătit pentru invitați

Pe lângă decorul impresionant, meniul pregătit pentru invitați a fost la același nivel al opulenței. Pentru început, invitații au fost răsfățați cu o selecție de aperitive fine, care au inclus specialități italienești din brânzeturi și mezeluri maturate, salată de cartofi noi cu creveți sălbatici, trio de brânzeturi cu roșii proaspete, crumble de biscuiți cu cremă de brânză și trufe negre de Transilvania, clătite fine cu somon și icre tobico, tartină cu icre de casă și chives, dar și ruladă din purcel de Mangalița în crustă de ierburi aromatice.

La felul pe bază de pește, invitații au primit file de somon servit cu orez sălbatic și parmezan, alături de morcovi caramelizați, broccoli și sparanghel, toate completate de un sos fin din unt aromatizat.

Felul principal a fost unul generos și sofisticat: cotlet de porc Tomahawk, pui umplut cu legume și cașcaval în crustă crocantă panko, sufleu de cartofi cu trufe, servit pe măr copt și ciuperci, acompaniat de sos de piper verde și salată de crudități. Un meniu pe măsura unei nunți care a impresionat prin eleganță, rafinament și atenția acordată fiecărui detaliu.

CITEȘTE ȘI: Fiul lui Florin Salam și soția lui, primele declarații după ceremonia religioasă: ”A fost foarte frumoasă!”. Ce mesaj le-a transmis Betty Stoian

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