Acasă » Știri » Rochia cu care Roxana Dobre a atras toate privirile la nunta fiului lui Florin Salam: ”Ediție limitată!”

Rochia cu care Roxana Dobre a atras toate privirile la nunta fiului lui Florin Salam: ”Ediție limitată!”

De: Denisa Crăciun 04/06/2026 | 23:02
Rochia cu care Roxana Dobre a atras toate privirile la nunta fiului lui Florin Salam: ”Ediție limitată!”
Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian/ Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fiul lui Florin Salam, Dani Stoian, trăiește cea mai frumoasă zi din viața lui. El și Mihaela și-au unit destinele pentru totdeauna, iar evenimentul este unul cât se poate de spectaculos. Invitați numai unul și unul, însă nu putea să lipsească Roxana Dobre, soția manelistului, care a atras atenția în mod deosebit.

Este o zi specială în familia Salam. Fiul manelistului a ajuns în fața altarului cu aleasa inimii, iar familia și cei dragi i-au fost alături pe tot parcursul evenimentului. Deși inițial s-a spus că nu va fi prezent, Florin Salam a ajuns la nuntă pe ultima sută de metri împreună cu soția sa, Roxana Dobre. Aceasta a optat pentru o ținută elegantă care a atras toate privirile.

Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian

Roxana Dobre și Florin Salam au o căsnicie de milioane, aceasta se înțelege foarte bine cu fiul ei vitreg, Dani Stoian. Acest lucru se poate observa din emoțiile care au încercat-o la nuntă. Ea a atras privirile tuturor invitaților prin rochia pe care a purtat-o, machiajul ales, dar și bijuteriile de colecție. Ce să mai? Întregul look a fost apreciat de toată lumea. Imaginile cu ea postate în mediul online au adunat rapid aprecieri și complimente în secțiunea de comentarii.

Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian/ Sursa foto: Social media
Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian/ Sursa foto: Social media

Soția manelistului a optat pentru o rochie fucsia-roșie, simplă, elegantă, lungă, cu decupaje moderne care îi scot în evidență talia, dar și un decolteu generos. Alături de rochia aleasă pentru nunta fiului vitreg, Roxana a purtat bijuterii de lux. Bineînțeles că nu putea să lipsească și geanta de top, care s-a asortat perfect cu întreg look-ul. În completare, aceasta a avut și o pereche de ochelari de soare cu ramă aurie. De asemenea, machiajul armonios i-a pus în evidență trăsăturile. Imaginile cu ea au stârnit numeroase reacții din partea fanilor, complimentând-o pe brunetă cu cele mai impresionante cuvinte.

Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian/ Sursa foto: Social media
Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian/ Sursa foto: Social media

„Nu se poate…stop la frumusețe”; „Este minunată”; „Perfecțiune”; „E din altă galaxie”; „Nu se poate câtă perfecțiune și frumusețe”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Roxana Dobre.

Roxana Dobre, dedicații pentru fiul lui Florin Salam

Aceasta le-a făcut dedicații mireului, miresei, dar și nașilor. Ea a dansat pe ringul de dans și a dat nici mai mult, nici mai puțin de 1.000 de euro.

1.000 pentru cel mai șucar ginerică din lume și pentru iubirea lui, Mihaela, de la Roxana a lui Salam. Și pentru cea mai frumoasă nașă și pentru nașul mare, talentul României!, a spus lăutarul.

VEZI ȘI: Cine sunt nașii lui Dani Stoian și ai Mihaelei. Alexandru și Eliada Cantea sunt cunoscuți în lumea muzicii de petrecere

Detaliul din biserică, de la nunta fiului lui Florin Salam, care a atras atenția. Ce semnifică aripile de înger cu litera ”F”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”
Știri
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală…
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Știri
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip...
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante
Adevarul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Click.ro
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă...
ULTIMA ORĂ
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o ...
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar ...
Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar fi apelat la ajutor de specialitate
Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori ...
Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori la petrecerea de nuntă!
Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină
Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină
Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ...
Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ”Una mă ținea, una lovea și alta filma”
Vezi toate știrile