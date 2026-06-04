Rochia cu care Roxana Dobre a atras toate privirile la nunta fiului lui Florin Salam: ”Ediție limitată!”

Fiul lui Florin Salam, Dani Stoian, trăiește cea mai frumoasă zi din viața lui. El și Mihaela și-au unit destinele pentru totdeauna, iar evenimentul este unul cât se poate de spectaculos. Invitați numai unul și unul, însă nu putea să lipsească Roxana Dobre, soția manelistului, care a atras atenția în mod deosebit.

Este o zi specială în familia Salam. Fiul manelistului a ajuns în fața altarului cu aleasa inimii, iar familia și cei dragi i-au fost alături pe tot parcursul evenimentului. Deși inițial s-a spus că nu va fi prezent, Florin Salam a ajuns la nuntă pe ultima sută de metri împreună cu soția sa, Roxana Dobre. Aceasta a optat pentru o ținută elegantă care a atras toate privirile.

Cum arată Roxana Dobre la nunta lui Dani Stoian

Roxana Dobre și Florin Salam au o căsnicie de milioane, aceasta se înțelege foarte bine cu fiul ei vitreg, Dani Stoian. Acest lucru se poate observa din emoțiile care au încercat-o la nuntă. Ea a atras privirile tuturor invitaților prin rochia pe care a purtat-o, machiajul ales, dar și bijuteriile de colecție. Ce să mai? Întregul look a fost apreciat de toată lumea. Imaginile cu ea postate în mediul online au adunat rapid aprecieri și complimente în secțiunea de comentarii.

Soția manelistului a optat pentru o rochie fucsia-roșie, simplă, elegantă, lungă, cu decupaje moderne care îi scot în evidență talia, dar și un decolteu generos. Alături de rochia aleasă pentru nunta fiului vitreg, Roxana a purtat bijuterii de lux. Bineînțeles că nu putea să lipsească și geanta de top, care s-a asortat perfect cu întreg look-ul. În completare, aceasta a avut și o pereche de ochelari de soare cu ramă aurie. De asemenea, machiajul armonios i-a pus în evidență trăsăturile. Imaginile cu ea au stârnit numeroase reacții din partea fanilor, complimentând-o pe brunetă cu cele mai impresionante cuvinte.

„Nu se poate…stop la frumusețe”; „Este minunată”; „Perfecțiune”; „E din altă galaxie”; „Nu se poate câtă perfecțiune și frumusețe”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de Roxana Dobre.

Roxana Dobre, dedicații pentru fiul lui Florin Salam

Aceasta le-a făcut dedicații mireului, miresei, dar și nașilor. Ea a dansat pe ringul de dans și a dat nici mai mult, nici mai puțin de 1.000 de euro.

1.000 pentru cel mai șucar ginerică din lume și pentru iubirea lui, Mihaela, de la Roxana a lui Salam. Și pentru cea mai frumoasă nașă și pentru nașul mare, talentul României!, a spus lăutarul.

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