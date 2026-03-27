Mii de angajați, dați afară din aprilie! Anunțul făcut de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan face un anunț neașteptat. Acesta a declarat că în luna aprilie mii de angajați vor fi concediați. Cei vizați sunt angajații în primării. Autoritățile lucrează deja la limitarea personalului pentru fiecare localitate.

Ministerul de Interne și Institutul Național de Statistică vor transmite în următoarea perioadă numărul populației fiecărei localități. După ce se va întâmpla acest lucru, Ilie Bolojan a explicat că toate administrațiile locale care depășesc pragul vor fi nevoite să reducă angajații din luna aprilie a acestui an. Ba mai mult, chiar și ministerele sunt obligate să reducă din cheltuieli. Aceste măsuri au fost luate pentru a nu mai exista dezechilibre semnificative la bugetul statului.

Mii de angajați rămân fără loc de muncă

Ilie Bolojan a luat o decizie importantă. Administrația locală va avea de suferit. Acesta a explicat că vor dispărea între 13.000 și 14.000 de locuri de muncă ocupate în primării. Impactul va fi la nivel național și asta pentru că se dorește o scădere semnificativă a cheltuielilor.

Ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000 – 14.000 de posturi, posturi ocupate efectiv, nu posturi vacante, a spus Ilie Bolojan.

În plus, măsurile nu se opresc aici. Premierul a vorbit și despre ministere, spunând că și ei trebuie să reducă cheltuielile, chiar dacă bugetele pentru personal au fost deja diminuate. De asemenea, se va face un audit intern pentru găsirea unei soluții. În urma auditului se va decide dacă sporurile vor fi tăiate sau se vor face concedieri.

Ilie Bolojan avertizează că nu va mai accepta greșeli făcute anul trecut

Anul trecut, reducerile promise nu au fost aplicate și cheltuielile au crescut considerabil, iar asta l-a deranjat pe premierul Ilie Bolojan. Din acest motiv, șeful Guvernului a transmis un avertisment important. El a precizat că bugetele au fost deja reduse cu până la 5%, dar din lipsa măsurilor clare și majorarea unor cheltuieli au dus la o creștere de aproximativ 10% în primele șase luni, iar asta a provocat un dezechilibru major.

De aceea, Ilie Bolojan a declarat că nu va mai repeta aceste greșeli și că ministerele care nu vor lua aceste măsuri să nu își mai poată acoperi cheltuielile salariale. El a mai spus că statul nu își permite asemenea derapaje.

Dacă repetăm aceleaşi greşeli, practic ne batem joc de de eforturile care s-au făcut până acum, a informat el.

