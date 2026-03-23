Decizie rară luată de Guvern din cauza carburanților. Ce se întâmplă cu prețurile la pompă

Guvernul României anunță măsuri fără precedent după valul de scumpiri la carburanți, care a pus presiune tot mai mare pe bugetele românilor. În acest context, autoritățile au decis să intervină direct în piață și să declare o situație de criză, încercând să oprească creșterea accelerată a prețurilor la benzină și motorină.

Pentru a gestiona situația, Executivul lucrează la o ordonanță de urgență ce va modifica regulile din sectorul energetic. Documentul va introduce mecanisme clare de control asupra prețurilor, dar și asupra fluxului de carburanți, de la producție până la vânzarea finală.

Decizia vine după consultări între premierul Ilie Bolojan și mai multe instituții responsabile, care au analizat evoluțiile recente din piață și riscurile asociate.

Ce se va întâmpla cu prețul la carburant

Una dintre principalele direcții este limitarea marjelor comerciale, astfel încât companiile să nu mai poată majora prețurile fără restricții. În același timp, autoritățile vor să reducă exporturile de combustibil, pentru a se asigura că necesarul intern este acoperit. Astfel, livrările în afara țării vor putea fi realizate doar cu aprobări speciale din partea instituțiilor competente.

Pe lista măsurilor se află și modificări tehnice privind compoziția carburanților, care ar putea contribui la scăderea prețului final. Oficialii consideră că aceste intervenții sunt necesare pentru a limita efectele în lanț ale scumpirilor, care se pot reflecta rapid în alte sectoare ale economiei.

Planul Guvernului este ca aceste reguli să fie aplicate inițial pentru o perioadă de șase luni. Dacă situația nu se stabilizează, măsurile ar putea fi prelungite. În tot acest timp, mai multe instituții vor urmări constant evoluția pieței, pentru a adapta rapid intervențiile și a preveni noi creșteri bruște de prețuri.

CITEȘTE ȘI: Avertisment sumbru pentru români: litrul de motorină va costa 15 lei de Paște | Dezvaluiri la Dan Capatos Show

De ce nu vor mai afișa benzinăriile prețurile în curând. Decizia luată de mulți furnizori de carburanți