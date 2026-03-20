De ce nu vor mai afișa benzinăriile prețurile în curând. Decizia luată de mulți furnizori de carburanți

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 23:44
Ce se întâmplă cu prețurile la carburant

Prețurile la carburanți ar putea dispărea în curând de pe panourile vizibile din benzinării, o schimbare care îi va surprinde pe mulți șoferi. În contextul scumpirilor accelerate, mai mulți furnizori de carburant iau în calcul o măsură neobișnuită: oprirea afișajelor atunci când tarifele vor depăși un anumit prag.

Creșterea constantă a prețurilor începe să creeze situații neașteptate pentru benzinării, inclusiv din punct de vedere tehnic. În prezent, costurile au ajuns la niveluri ridicate, cu benzina în jur de 8,96 lei pe litru și motorina de 9,73 lei. În acest context, pragul de 10 lei nu mai pare deloc departe.

Benzinăriile nu vor mai afișa prețul carburantului

O problemă mai puțin cunoscută ține de infrastructura existentă în stațiile de alimentare. Majoritatea totemurilor, adică panourile mari de la intrarea în benzinării care afișează prețurile, au fost concepute pentru a arăta doar trei cifre. Acest lucru înseamnă că ele pot afișa valori de până la 9,99 lei, însă nu sunt pregătite pentru prețuri care depășesc acest nivel.

În fața acestei limitări, mai mulți furnizori de carburant au început să ia în calcul o soluție radicală: oprirea completă a afișajelor atunci când prețurile vor trece de 10 lei pe litru. Practic, șoferii nu vor mai putea vedea tarifele direct din stradă, ci doar la pompă sau în interiorul stației.

Decizia vine atât din motive tehnice, cât și din dorința de a evita confuziile sau afișarea incompletă a informațiilor. În lipsa unor investiții rapide în modernizarea totemurilor, această măsură pare, cel puțin temporar, cea mai simplă opțiune pentru operatori.

Prețul la carburant a trecut de 9 lei/litru

Prețul carburantului nu depinde direct de barilul de petrol, așa cum cred mulți. În realitate, acesta este influențat de cotațiile Platts, care reflectă prețul produselor rafinate din regiune. În acest caz, dacă apare un deficit de carburant, prețurile pot crește chiar și fără modificări ale petrolului brut.

În plus, există un decalaj de câteva zile până când schimbările internaționale ajung la pompă. Un alt factor important este cursul valutar: dacă leul se depreciază față de dolar, carburantul devine automat mai scump pentru consumatori.

CITEȘTE ȘI: Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii

Alimentul de bază care se poate scumpi cu până la 10% în România, la finalul lunii martie

