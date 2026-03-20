Alimentul de bază care se poate scumpi cu până la 10% în România, la finalul lunii martie

De: Irina Vlad 20/03/2026 | 09:30
Pe fondul scumpirilor generate de războiul din Orientul Mijlociu și de creșterea costurilor la energie și carburanți, prețul pâinii ar putea să crească cu până la 10% în România, până la finalul lunii martie.

Tensiunile politice din Orientul Mijlociu au dus la o creștere explozivă a prețurilor pe piața mondială a grâului, ceea ce înseamnă o creștere a prețurilor produselor de panificație și a pâinii.

De asemenea, potrivit președintelui organizației patronale Rompan, creșterea costurilor de producție, în special al energiei și al carburanților, se va resimți în prețul final al produselor de la raft. În funcție de creșterea prețurilor de la pompe, scumpirile ar putea varia cu până la 10%. Majorările ar putea fi vizibile până la finalul lunii martie.

„Se pare că da (să ne aşteptăm la scumpirea pâinii şi a produselor de panificaţie n.r.), pentru că, din păcate, Guvernul văd că nu s-a gândit la industria alimentară şi este foarte grav ceea ce se întâmplă. (…) Noi suntem cei care băgăm mâna în buzunarul cetăţeanului.

Noi avem 15-20% ponderea cheltuielilor energetice în total preţ de cost şi atunci nu putem susţine treaba aceasta mult timp. Noi deja contabilizăm plusurile de costuri care au apărut şi foarte curând o să trebuiască să ieşim să facem ce trebuie, adică să ne punem de acord. Până la sfârşitul lunii, cred, maxim”, a precizat Aurel Popescu.

Pentru a reduce impactul asupra oamenilor, președintele Rompan a propus Guvernului mai multe măsuri, printre care scăderea taxelor la combustibili, prețuri plafonate la energie pentru producătorii din industria alimentară și ajutoare financiare.

„Este foarte simplu. Noi i-am propus Guvernului trei modalităţi: unu să reducă acciza şi taxa pe valoarea adăugată pentru combustibil şi se întâmpla la toată lumea şi era toată lumea cât de cât liniştită. A doua variantă, să fim cu furnizori care sunt şi producători de energie, cum este Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi de gaze, cum e Romgazul.

Şi atunci, dacă am avea preţul de producător, poate reuşim să ţinem pe loc şi preţurile la alimente. Şi a treia variantă, este clar că trebuie redus preţul la pompă şi aşa cum se dau tichete pentru agricultori, cum se dau pentru transportatori, se pot da şi pentru industria alimentară”, a mai detaliat preşedintele Rompan.

Preț record la motorină în România: cât plătesc șoferii la mijlocul săptămânii

Plătești mai mult taxe decât combustibil. Adevărul din spatele prețului la benzină și motorină

