Plătești mai mult taxe decât combustibil. Adevărul din spatele prețului la benzină și motorină

Traseul pe care îl parcurg carburanții până ajung în rezervorul șoferilor este rezultatul unui lanț logistic complex, influențat atât de dinamica piețelor internaționale, cât și de politicile fiscale interne.

În 2026, nivelul taxelor are un impact mai puternic asupra prețului final decât costul petrolului brut, iar proporția este semnificativă: din fiecare 10 lei plătiți la pompă, aproape 7 lei reprezintă taxe colectate de stat.

Plătești mai mult taxe decât combustibil

Deși România produce petrol, cantitatea extrasă intern acoperă doar o treime din consumul național, restul fiind importat în special prin Terminalul Midia și Portul Constanța.

Țițeiul ajunge apoi în cele trei rafinării majore ale țării: Petromidia, cea mai mare și mai modernă, Petrobrazi, operată de OMV Petrom și alimentată în principal cu petrol românesc, și Petrotel, rafinărie afectată de contextul sancțiunilor internaționale.

Procesul logistic începe cu transportul țițeiului către rafinării, unde este distilat și prelucrat. Ulterior, benzina și motorina sunt distribuite prin conductele Conpet, pe calea ferată sau cu autocisterne către depozitele regionale, de unde sunt livrate către stațiile de alimentare din întreaga țară.

Prețul final al carburantului este influențat în mare măsură de taxele aplicate. Aproximativ 69% din suma plătită la pompă reprezintă obligații fiscale.

Adevărul din spatele prețului la benzină și motorină

Costul materiei prime are o pondere de 22%, rafinarea și logistica însumează 12,5%, componenta ecologică obligatorie reprezintă 5,5%, accizele ajung la 35–37%, TVA-ul la 17%, iar marja comercială a benzinăriilor se situează în jurul a 7%.

Stabilirea prețurilor zilnice nu depinde direct de evoluția barilului de petrol, ci de cotațiile Platts, care reflectă prețul produselor rafinate în zona Mediteranei. Ajustările de pe piața internațională se resimt în România cu un decalaj de câteva zile, iar cursul valutar joacă un rol esențial, deoarece petrolul este tranzacționat în dolari.

Scăderile de preț sunt limitate de nivelul accizelor, care funcționează ca o valoare minimă ce nu poate fi depășită în jos. Chiar și în scenariul ipotetic în care petrolul ar fi gratuit, taxele ar menține prețul la peste 4–5 lei pe litru.

În martie 2026, creșterile recente ale prețurilor sunt influențate de oprirea temporară a rafinăriei Petromidia pentru revizie. Această situație obligă companiile să importe carburant finit, mai scump decât cel produs intern, ceea ce menține prețurile la peste 8,80 lei pe litru pentru benzină și peste 9,30 lei pe litru pentru motorină.

